Incidente sulla A8: auto contro il guardrail a Gazzada Schianno

Momenti di paura nella serata di oggi, domenica 3 maggio, lungo il tratto varesino dell’autostrada A8. Poco dopo le ore 20:30, un’autovettura che procedeva in direzione Varese ha perso improvvisamente il controllo all’altezza del comune di Gazzada Schianno, finendo per impattare violentemente contro le barriere di protezione.

L’intervento dei soccorsi

Sul posto sono intervenuti d’urgenza i Vigili del Fuoco della sede di Varese. Gli operatori hanno immediatamente messo in sicurezza l’area del sinistro e il veicolo, che presentava danni significativi nella parte anteriore a causa dell’urto con il guardrail.

Ferita la conducente

Al volante della vettura si trovava una donna che, nonostante il forte impatto, non avrebbe riportato conseguenze gravi. Secondo le prime informazioni, la conducente ha rimediato lievi ferite ed è stata assistita dal personale sanitario accorso sul posto.

I rilievi e il traffico

Restano ancora da chiarire le cause che hanno portato alla perdita di controllo del mezzo; non si escludono il fondo stradale o una distrazione. Qualche rallentamento si è registrato nel tratto interessato per permettere le operazioni di soccorso e la successiva rimozione del veicolo incidentato.