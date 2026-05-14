Obereggen in estate: la base ideale per escursioni e gite in Val d’Ega e non solo

Obereggen, località del comune di Nova Ponente, in Val d’Ega (Eggental), è una scelta perfetta per una vacanza estiva in montagna. È, infatti, una base ideale per organizzare escursioni e spostamenti giornalieri tra alcune delle aree più interessanti dell’Alto Adige.

Situato ai piedi del Latemar, questo piccolo insediamento turistico, ricercatissimo anche nel periodo invernale, consente di raggiungere in tempi relativamente brevi laghi alpini, passi panoramici, canyon naturali e anche centri urbani di maggiore dimensione.

Una base comoda per vivere la montagna in modo dinamico

Quando si organizza una vacanza, il primo passo è la scelta della struttura. A questo riguardo, è possibile suggerire l’Hotel Cristal, sicuramente tra i top hotel ad Obereggen. Si tratta di una struttura 4 stelle superior gestita con passione dalla famiglia Thaler. Tra i servizi a disposizione si ricordano una piscina esterna, una piscina interna, aree fitness, zona saune, vasca con fango, vasca d’immersione, idromassaggio, trattamenti benessere e molto altro. L’hotel dispone di camere e suite spaziose e confortevoli e l’offerta gastronomica è di alto livello.

Inoltre, il Cristal è situato nelle vicinanze della Cabinovia Ochsenweide e della Seggiovia Oberholz, che danno accesso ai percorsi escursionistici in quota.

Escursioni tra Latemar, laghi e passi panoramici

Uno dei principali punti di forza della zona è la varietà di percorsi escursionistici raggiungibili in tempi brevi. I sentieri che si sviluppano attorno al massiccio del Latemar offrono itinerari di diversa difficoltà, con tratti immersi nei boschi e aperture panoramiche sulle Dolomiti.

Tra le mete più conosciute della Val d’Ega spicca il Lago di Carezza, raggiungibile in circa 15–20 minuti, uno dei laghi alpini più fotografati della regione grazie ai riflessi cangianti e alla vista sul Catinaccio e sul Latemar.

Molto interessanti anche le escursioni verso il Passo Lavazè e il Passo Oclini, a circa 15–20 minuti, ideali per passeggiate più semplici su altipiani aperti e panoramici, adatti anche a famiglie o a chi cerca camminate meno impegnative.

Il Geoparc Bletterbach tra natura e geologia

A circa 35 minuti di distanza, nei pressi di Aldino, a 26 km circa dall’Hotel Cristal, si trova il Geoparc Bletterbach, una delle attrazioni naturali più particolari dell’Alto Adige. Il canyon, riconosciuto come patrimonio UNESCO, permette di camminare all’interno di una gola spettacolare che racconta milioni di anni di storia geologica attraverso stratificazioni rocciose, fossili e pareti verticali.

Si tratta di un’esperienza diversa rispetto alle classiche escursioni dolomitiche, più didattica, ma al tempo stesso immersiva, che aggiunge un elemento di varietà molto interessante a un soggiorno in questa zona. La macchina fotografica è d’obbligo per questa visita (il Centro Visitatori sarà aperto tutti i giorni, fino al 31 ottobre 2026, dalle 9:30 alle 18:00).

Borghi, città e panorami oltre la Val d’Ega

La posizione di Obereggen permette di allargare facilmente il raggio delle escursioni. In circa 30-35 minuti si raggiunge Bolzano (26 km), con il suo centro storico, i portici e i musei, mentre in direzione opposta si trovano località più raccolte e suggestive come Chiusa, borgo medievale della Valle Isarco, tra i più caratteristici della regione.

Completano il quadro il Santuario di Pietralba, facilmente raggiungibile e immerso in un contesto panoramico, e Castel Roncolo, noto per il ciclo di affreschi medievali ben conservati.

L’insieme di queste destinazioni rende Obereggen un punto di partenza particolarmente versatile, capace di unire natura, cultura e paesaggi diversi nel raggio di pochi chilometri.