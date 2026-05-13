Oltre cento atleti da sette paesi al Trofeo Ice Emotion di Oggiona

Una giornata di sport, condivisione e crescita che ha portato il pattinaggio artistico su ghiaccio internazionale nel cuore di Oggiona con Santo Stefano. Domenica 10 maggio il Palaghiaccio Ice Emotion ha ospitato il 14° Trofeo Ice Emotion, prima competizione internazionale Libertas organizzata all’interno della struttura, accogliendo ben 104 atleti provenienti da Italia, Lituania, Ucraina, Spagna, Svizzera, Polonia e Ungheria.

Una manifestazione che ha trasformato il palaghiaccio in un importante punto di incontro sportivo e culturale, offrendo agli atleti l’occasione di confrontarsi con realtà provenienti da diversi Paesi europei e regalando al territorio una giornata dal forte valore sportivo e umano.

Presenti alla manifestazione anche gli assessori del Comune di Oggiona con Santo Stefano Romina Ferraretto e Tiziana Crolla, che sono intervenute durante le premiazioni sottolineando l’importanza dello sport come occasione di crescita, aggregazione e valorizzazione del territorio, premiando personalmente gli atleti presenti.

Grande soddisfazione anche per i risultati ottenuti dagli atleti di Ice Emotion ASD, protagonisti di numerosi podi durante tutta la giornata di gara. A conquistare il gradino più alto del podio sono state Martina De Vivo nella categoria Giove, Maria Elena Caprera nella categoria Plutone, Beatrice Bau nella categoria Adulti Livello 1 e Anna Tenconi nella categoria Adulti Bronze.

Ottimi risultati anche per:

– Sofia Barichello, seconda classificata categoria Open A

– Giulia Passarello, terza classificata categoria Open A

– Angelica Ravasi, seconda classificata categoria Open B

– Alice Gallazzi, seconda classificata categoria Venere

– Eleonora Miggiano, seconda classificata categoria Terra

– Camilla Mattioli, terza classificata categoria Terra

– Elisa Grassi, seconda classificata categoria Marte

– Noemi Martini, seconda classificata categoria Nettuno

– Carlotta Fiore, seconda classificata categoria Plutone

– Arianna Grossi, terza classificata categoria Plutone

– Alessia Madia, seconda classificata categoria Adulti Livello 1

– Giorgia Chinetti, terza classificata categoria Adulti Livello 1

– Claudia Montuori, terza classificata categoria Adulti Bronze.

Una menzione speciale anche per le più piccole atlete della società iscritte a questa competizione, Emma Zipeto e Andrea Borella, entrambe premiate con il primo posto nella categoria Pulcini.

La società ha inoltre voluto complimentarsi con tutti gli altri atleti scesi in pista durante la manifestazione: Martina Macchi, Lucrezia Dal Toè, Noemi Lupo, Giulia Cantamutto, Viola Nicita, Emma Piccoli, Zoe Santoro, Greta Rasini, Matilde Guidi, Samantha Cestaro, Alice Polimene, Laura Lania, Carola Bellebono, Tessa Pisoni, Lucrezia Carabelli e Beatrice Mauri.

«Portare una competizione internazionale Libertas nella nostra struttura rappresentava un obiettivo importante – commenta il presidente di Ice Emotion ASD, Rita Martina -. Vedere atleti, tecnici e famiglie provenienti da diverse nazioni condividere la stessa passione è qualcosa che va oltre il risultato sportivo. Eventi come questo creano relazioni, esperienze e crescita per i ragazzi, ma rappresentano anche una bellissima opportunità di valorizzazione per il nostro territorio e per tutto il movimento del pattinaggio».





