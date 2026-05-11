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Varese protagonista sul Garda con Silvio Raffo e Simone De Clementi

I due autori, legati al Liceo Classico Cairoli di Varese, porteranno a Desenzano riflessioni tra narrativa, etica e innovazione

Lago di Garda

Due appuntamenti culturali dedicati alla letteratura e all’intelligenza artificiale porteranno Varese sulle rive del Garda. La Biblioteca Civica Villa Brunati di Desenzano del Garda ospiterà infatti gli incontri con lo scrittore Silvio Raffo e il filosofo Simone De Clementi, legati da un filo comune: il Liceo Classico Cairoli di Varese, dove Raffo ha insegnato per anni e De Clementi è stato suo allievo.

Letteratura e identità con Silvio Raffo

Il primo appuntamento è in programma giovedì 14 maggio alle 18.30 con la presentazione del nuovo romanzo di Silvio Raffo, “L’ombra gemella”, pubblicato da Elliot Edizioni.

Nel dialogo con Simone De Clementi si parlerà di identità, inquietudine e del tema del “doppio”, centrale nell’opera dello scrittore varesino. «Sono felice di presentare l’opera in un luogo d’ispirazione come il lago di Garda che ha visto transitare e soggiornare grandi poeti e scrittori di ogni epoca» ha dichiarato Raffo.

Poeta, traduttore e saggista, Raffo è considerato uno dei maggiori esperti italiani di Emily Dickinson ed è stato finalista al Premio Strega con “La voce della pietra”.

L’intelligenza artificiale al centro del secondo incontro

Sabato 16 maggio alle 10.45 sarà invece protagonista Simone De Clementi con il volume “L’IO nell’Era dell’IA”.

Il filosofo e divulgatore proporrà una riflessione sul rapporto tra uomo e tecnologia, affrontando temi legati all’intelligenza artificiale, al lavoro, all’apprendimento e alle implicazioni etiche delle trasformazioni digitali.

De Clementi, varesino classe 1969, ha collaborato con università e centri di formazione tra Brescia, Castellanza e Lugano e ha scritto per diverse testate scientifiche e divulgative.

Due appuntamenti a ingresso libero

Gli incontri si svolgeranno alla Biblioteca Civica Villa Brunati di Desenzano del Garda con ingresso libero fino a esaurimento posti.

L’iniziativa propone un dialogo tra letteratura e filosofia contemporanea, mettendo al centro il tema dell’identità personale in un’epoca segnata dai cambiamenti tecnologici.

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Pubblicato il 11 Maggio 2026
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