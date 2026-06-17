“Erbacce tra le tombe, al cimitero di Menzago serve un intervento”
Un nostro lettore, passato in visita a parenti lì sepolti, segnala con pacatezza la necessità di rimettere ordine nel camposanto
Erbacce tra le tombe e un generale senso di degrado: è lo stato del cimitero di Menzago fotografato dal nostro lettore Gabriele Lodi Pasini, che – con molta pacatezza – richiama la necessità di un intervento.
«Lo scorso sabato sono stato a Menzago per il matrimonio di un cugino e, essendo arrivato presto per assicurarmi un parcheggio comodo, ho pensato di usare il tempo che mancava alla cerimonia per visitare la tomba dei miei bisnonni paterni, che sapevo essere sepolti proprio a Menzago», racconta Lodi Pasini.
«Entrato al cimitero dal cancelletto che dà sul parcheggio, mi sono trovato davanti ad una situazione che mi ha lasciato sbigottito: ho purtroppo constatato che il cimitero è in uno stato di degrado, incuria ed abbandono, con erbacce che crescono alte tra le tombe, lungo i vialetti, financo sulle tombe stesse. Da una piccola ed informale verifica, ho saputo che è già stato chiesto all’amministrazione comunale e agli uffici preposti di intervenire, ma con scarso risultato. Per questa ragione, e per il fatto che per lavoro mi occupo di comunicazione, ho deciso che forse è più opportuno rendere noto all’opinione pubblica questa situazione, nella speranza di suscitare un intervento. Per quanto sia sicuro che il mancato intervento non sia causato da negligenza, ma da semplice priorità nelle attività e nonostante sia io il primo a sostenere che è necessario occuparsi dei vivi prima che dei morti, sono altrettanto convinto che il decoro e il rispetto, anche estetico, dei luoghi del ricordo di chi ci ha preceduto sia un segno di civiltà e buona amministrazione, oltre al fatto che si tratta di rispetto verso i cittadini (e non), parenti delle persone lì sepolte».
«Purtroppo, essendo territorio comunale pubblico, non è possibile intervenire come privato con azioni personali e quindi, con il massimo rispetto e la massima stima per l’Amministrazione Comunale, la Sig.ra Sindaca e gli uffici preposti, spero che questa sicuramente provvisoria situazione in cui verte il cimitero sia risolta».
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