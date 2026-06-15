Giardiello e Macchi continuano a migliorare e raccolgono applausi a Nizza
L'Allievo di Comerio vince la gara francese abbassando il personale sui 1.500 avvicinandosi ai tempi di Zanini e Crippa. La Juniores di Gallarate ritocca il proprio limite sugli 800 metri
È sempre più esaltante la primavere di due giovani del Varesotto protagonisti sulle piste dell‘atletica leggera. Federico Giardiello e Giulia Macchi continuano a ottenere risultati importanti, anche a livello cronometrico, e si sono distinti anche nello scorso fine settimana nel meeting Nikaia di Nizza. (foto Fidal Lombardia)
Il mezzofondista di Comerio, tesserato per l’Atletica Gavirate e in categoria Allievi, ha corso in 3.45.73 nei 1.500 metri avvicinando la miglior prestazione italiana mai fatta segnare tra gli under 18 e appartenente a un “califfo” come Yeman Crippa che, nel 2013, tagliò il traguardo in 3.45.02. Giardiello ha vinto la prova, si è migliorato di oltre 1″ rispetto al precedente personale (3.47.08) e ha avvicinato il limite regionale (3.45.38) che appartiene a un altro gaviratese, Manuel Zanini.
Giardiello ha anche corso al di sotto del limite minimo per partecipare ai Mondiali, un traguardo che poco tempo fa era stato tagliato (sugli 800) anche da Giulia Macchi, gallaratese tesserata per la Atletica Bracco di Milano che gareggia nella categoria Juniores. A Nizza Macchi ha ritoccato di nuovo il proprio personale sul doppio giro di pista correndo in 2.03.05 e classificandosi sesta. Un tempo che la pone al settimo posto di sempre in Italia per una Under 20.
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