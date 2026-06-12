Microclima e sicurezza sul lavoro, a Como il confronto tra istituzioni e professionisti

Il tema del microclima negli ambienti di lavoro è stato al centro dell’appuntamento annuale dedicato alla salute e alla sicurezza sul lavoro promosso da ATS Insubria a Como, con il coinvolgimento di Università dell’Insubria, INAIL, Ispettorato del Lavoro, ASST Lariana, organizzazioni sindacali, associazioni datoriali ed enti bilaterali.

L’edizione 2026 ha acceso i riflettori su una questione sempre più attuale alla luce dei cambiamenti climatici: l’impatto di temperature elevate, umidità e qualità dell’aria sulla salute e sul benessere dei lavoratori. Fattori che richiedono nuove competenze e strumenti aggiornati per una prevenzione efficace.

Un tema sempre più attuale

Il convegno ha rappresentato un’occasione di confronto tra istituzioni, mondo sanitario, università, imprese e rappresentanze dei lavoratori per condividere esperienze e strategie comuni.

«La qualità di vita dei lavoratori e la tutela della loro salute passa infatti spesso dal controllo del microclima negli ambienti di lavoro, che incide sul benessere psicofisico delle persone e sulla loro capacità di svolgere le attività lavorative in maniera ottimale» ha sottolineato Alessandro Fermi, assessore all’Università, Ricerca e Innovazione di Regione Lombardia.

Dalla normativa alle soluzioni tecnologiche

Durante l’incontro sono stati presentati strumenti operativi per la gestione del rischio microclimatico, approfondendo il quadro normativo, gli effetti sulla salute e le possibili soluzioni tecnologiche per proteggere i lavoratori maggiormente esposti.

Da ATS Insubria è stato ribadito come la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro richieda una collaborazione stabile tra tutti i soggetti coinvolti: istituzioni, sistema sanitario, imprese e lavoratori.

L’obiettivo condiviso è sviluppare interventi concreti e sostenibili, capaci di rispondere alle nuove sfide poste dai cambiamenti climatici e di rafforzare la cultura della prevenzione nei luoghi di lavoro.