Torneo di Luvinate, al via le Final Eight: ecco il programma dei quarti di finale
Le migliori otto squadre si sfidano il 22 e 23 giugno. Partite da 20 minuti per tempo con l'incognita dei supplementari e dei rigori in caso di parità
Il Torneo di Luvinate entra nella sua fase decisiva. Con l’inizio delle Final Eight, la competizione affronta i quarti di finale, distribuiti nelle serate di lunedì 22 e martedì 23 giugno.
Il regolamento per questa fase a eliminazione diretta prevede incontri con tempi da 20 minuti ciascuno. In caso di parità al termine dei quaranta minuti regolamentari, si disputerà un tempo supplementare da 10 minuti. Se l’equilibrio dovesse persistere, la qualificazione alle semifinali verrà decisa dai calci di rigore, con una serie iniziale di 5 rigori a testa. Olre al calcio, prosegue il torneo di bocce sul campo luvinatese, con le coppie ancora in corsa che si sfideranno all’ultimo lancio.
Aperto, come sempre, lo stand gastronomico con un’ampia offerta culinaria e ottima birra per far passare nel modo migliore una serata tra sport e amicizia.
Questo il calendario dettagliato delle sfide in programma:
Il programma delle gare
Lunedì 22 giugno
Ore 21.00: Fiori Impianti vs Pasticceria Colombo
Ore 22.00: MDM vs Paracarri
Martedì 23 giugno
Ore 21.00: Riarma Mafer Team vs Bubba Boys
Ore 22.00: Casbenatt vs Maranza FC
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