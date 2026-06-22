Varese News

Varese Laghi

Torneo di Luvinate, al via le Final Eight: ecco il programma dei quarti di finale

Le migliori otto squadre si sfidano il 22 e 23 giugno. Partite da 20 minuti per tempo con l'incognita dei supplementari e dei rigori in caso di parità

A Luvinate il torneo finisce in bellezza dopo 3 settimane di calcio e divertimento

Il Torneo di Luvinate entra nella sua fase decisiva. Con l’inizio delle Final Eight, la competizione affronta i quarti di finale, distribuiti nelle serate di lunedì 22 e martedì 23 giugno.

Il regolamento per questa fase a eliminazione diretta prevede incontri con tempi da 20 minuti ciascuno. In caso di parità al termine dei quaranta minuti regolamentari, si disputerà un tempo supplementare da 10 minuti. Se l’equilibrio dovesse persistere, la qualificazione alle semifinali verrà decisa dai calci di rigore, con una serie iniziale di 5 rigori a testa. Olre al calcio, prosegue il torneo di bocce sul campo luvinatese, con le coppie ancora in corsa che si sfideranno all’ultimo lancio.

Aperto, come sempre, lo stand gastronomico con un’ampia offerta culinaria e ottima birra per far passare nel modo migliore una serata tra sport e amicizia.

Questo il calendario dettagliato delle sfide in programma:

Il programma delle gare

Lunedì 22 giugno

Ore 21.00: Fiori Impianti vs Pasticceria Colombo

Ore 22.00: MDM vs Paracarri

Martedì 23 giugno

Ore 21.00: Riarma Mafer Team vs Bubba Boys

Ore 22.00: Casbenatt vs Maranza FC

Tutti gli eventi

di giugno  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 22 Giugno 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.