Verde, sociale e sicurezza, un anno di giunta Borroni a Castellanza: “Ecco cosa è stato fatto”

«Abbiamo dato una direzione al lavoro dell’amministrazione e ora vogliamo raccontare alla città a che punto siamo con il programma». Così il sindaco Cristina Borroni ha aperto il bilancio del primo anno di mandato, spiegando che la giunta ha verificato punto per punto lo stato di attuazione del programma elettorale.

«Non è un atto di autocelebrazione – ha sottolineato -, ma un modo per dire che ci siamo, che stiamo lavorando e che abbiamo ancora bisogno del contributo della città». Borroni ha poi evidenziato il lavoro di squadra: «Ci sono discussioni interne, ma sono discussioni che producono risultati: siamo una squadra coesa».

Da qui il bilancio del primo anno, caratterizzato da oltre 1,8 milioni di euro di investimenti realizzati. Tra le priorità indicate dall’amministrazione c’è anche la Variante generale al Piano di Governo del Territorio, il cui iter è stato avviato nel dicembre 2025. «Si tratta di uno degli strumenti più importanti per disegnare il futuro della città e orientarne lo sviluppo nei prossimi anni», ha sottolineato il sindaco Cristina Borroni, ricordando come il percorso abbia già raccolto decine di contributi da parte di cittadini e stakeholder.

Sul fronte ambientale figurano l’adesione alla Comunità Energetica Rinnovabile Malpensa Insubria CER, l’affidamento ad AMGA della gestione del verde pubblico cittadino e l’inaugurazione della seconda Casetta dell’Acqua. Potenziato anche il trasporto pubblico locale con la riorganizzazione della linea V215. Tra le azioni messe in campo per contrastare l’abbandono dei rifiuti, lo steward ambientale ha accertato 48 violazioni in pochi mesi di attività, portando a sanzioni per oltre 8mila euro.

Per quanto riguarda lo sviluppo del territorio, il Comune ha candidato a un bando regionale il progetto di rinaturalizzazione dell’area AC3, ex comparto industriale lungo il fiume Olona che potrebbe diventare un nuovo parco pubblico. Nello stesso periodo è stato inaugurato il tratto castellanzese della pista ciclopedonale Move On ed è stato avviato il percorso di revisione del Piano di Governo del Territorio.

Sul fronte dei lavori pubblici spicca il progetto di riqualificazione dell’area di via San Giulio, con la demolizione dei palazzi comunali inagibili e la realizzazione di un’area verde attrezzata. Investiti inoltre quasi 300mila euro per manutenzioni stradali e interventi di sicurezza pedonale. Dalla vendita di immobili comunali sono stati ricavati oltre 780mila euro, destinati anche a iniziative di welfare abitativo.

Nel settore sociale l’Ambito territoriale ha ottenuto 715mila euro di fondi europei per il progetto dedicato all’autonomia delle persone con disabilità, che ha già portato all’attivazione di tirocini e contratti di lavoro. Proseguono inoltre gli screening sanitari gratuiti, le attività dell’Alzheimer Cafè Accorsi e i servizi dedicati alle famiglie.

Importanti investimenti anche nello sport, con un piano da 700mila euro per la riqualificazione del PalaBorsani, mentre sul fronte della sicurezza sono stati ottenuti finanziamenti ministeriali per ampliare la videosorveglianza cittadina e rafforzati i progetti di controllo del territorio.

Tra gli interventi culturali figurano le iniziative dedicate a Villa Pomini, che diventa il cuore culturale di Castellanza, il rilancio della stagione teatrale, il rafforzamento della rassegna Eventi in Jazz e nuovi progetti legati alle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026.

Dal punto di vista economico-finanziario il rendiconto 2025 registra un avanzo disponibile di circa 2,5 milioni di euro. In crescita anche il recupero dell’evasione fiscale, aumentato del 58% rispetto al 2023, mentre i fondi PNRR hanno consentito il rinnovamento tecnologico delle sale istituzionali e del sito internet comunale.