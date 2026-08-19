Dieci donne in manette a Malpensa e la fine del grande caldo
I fatti principali e quelli più curiosi di mercoledì in meno di 9 minuti
Vi raccontiamo l’operazione della Polizia di Frontiera di Malpensa che ha messo fine al fenomeno dei furti che si ripeteva spesso negli ascensori dell’aeroporto, della fine del grande caldo con l’arrivo delle piogge ma anche dell’allerta meteo che ne deriva a causa del rischio grandine e fenomeni intensi. Parliamo anche di Pallacanestro Varese, della Varese dell’ippica che omaggia Varenne e di molto altro.
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