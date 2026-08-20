Mondiali assoluti ad Amsterdam, Varese cala il tris d’assi con i Codato e Soares

Sarà un “attacco a tre punte” quello del canottaggio varesotto ai Mondiali assoluti in programma ad Amsterdam a partire da lunedì 24 agosto. Nella lista delle convocazioni diramata dal direttore tecnico Antonio Colamonici trovano infatti posto i fratelli di Oggiona con Santo Stefano, Alice e Giovanni Codato e Gabriel Soares, italo-brasiliano di Besozzo. A loro si aggiungono, in ambito paralimpico, i tre atleti della Canottieri Corgeno: Katia Aere, Stanislau Litvinchuk e la timoniera Chiara Reto. Sarà invece una delle riserve tra i senior l’angerese Davide Verità.

Sulle acque olandesi l’Italia schiera in tutto 16 equipaggi, 11 dei quali in specialità olimpiche e 4 paralimpiche con l’ambizione di centrare qualche medaglia e di proseguire nella costruzione di una squadra che – nel programma di Colamonici – tocchi i massimi livelli ai Giochi di Los Angeles del 2028. E proprio i Codato, entrambi impegnati sia sul due senza sia sull’otto di genere, sono tra le carte principali nelle mani della formazione azzurra.

Alice Codato remerà insieme alla bresciana Laura Meriano con buone ambizioni. Seste nell’unica prova disputata quest’anno in Coppa del Mondo, le due lombarde hanno ottenuto un bronzo prezioso negli Europei di Varese alle spalle di Romania e Repubblica Ceca. Le rumene Adam e Radis saranno le grandi favorite anche ad Amsterdam ma alle loro spalle ci sono diversi equipaggi che puntano al podio, azzurre comprese. Oltre alle barche europee (c’è anche la Francia) occhio a Usa, Cile e Nuova Zelanda.

Più incerto ma forse più arduo il compito del due senza maschile dove Giovanni Codato gareggia insieme a Matteo Lodo, un’accoppiata che garantisce potenza ed esperienza e che comunque non parte battuta. Nel 2026 il varesino e il laziale hanno messo al collo due bronzi pesanti (Coppa a Plovdiv, Europei a Varese) ma in Olanda la rumba comprenderà tanti avversari. La solita Romania (Beriariu-Lehaci), la Lituania beffarda alla Schiranna (i fratelli Stankunas) e poi Grecia, USA, Australia e Nuova Zelanda. Ma Codato e Lodo possono dire la loro.

Diversa è la situazione di Gabriel Soares: l’argento di Parigi (ma era nei pesi leggeri) ha scelto di restare tra i senior remando prima sul doppio e ora in singolo. La nuova strada era partita molto bene (quarto posto in Coppa a Plovdiv) ma agli Europei non ha regalato soddisfazioni con Gabriel costretto alla finale C. Il campione di Besozzo sa di avere margini e da Amsterdam proverà a recuperare posizioni nel ranking internazionale ma più di altri godrà di una certa libertà nel tentativo di risalire.

Alice e Giovanni Codato inoltre saranno a bordo degli otto femminile e maschile (quello misto non è specialità iridata) che non partono con i favori del pronostico. L’obiettivo primo delle due ammiraglie è quello di andare in finale per poi, eventualmente, provare a fare la propria gara ma anche per questo servirà la massima attenzione nei turni preliminari. Sull’otto maschile con Codato e Lodo (esordienti su questa barca) ci sono Giuseppe Vicino, Leonardo Pietra Caprina, Matteo Sartori, Giovanni Abagnale, Alfonso Scalzone e Nunzio Di Colandrea con al timone Alessandra Faella. Su quello femminile con Codato e Meriano troveremo Silvia Terrazzi, Elisa Mondelli, Angelica Merlini, Giorgia Pelacchi (insieme nel quattro senza), Alice Gnatta e Clara Guerra con al timone Emanuele Capponi.

Infine una curiosità per il quattro di coppia maschile che, dopo la delusione di Varese, proverà a difendere il titolo 2025 con una variazione nella formazione: i due carrelli centrali sono stati scambiati (Rambaldi al secondo, Panizza al terzo). Invariata invece la posizione di Gentili (capovoga) e Chiumento (prodiere). Basterà per rivedere davanti a tutti la punta dei “Cavalieri delle acque”?