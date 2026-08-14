Velocità, una settimana di controlli in Ticino

Controlli della velocità sulle strade ticinesi nella settimana dal 17 al 23 agosto 2026. La Polizia cantonale e le polizie comunali hanno annunciato una serie di verifiche mobili e semi-stazionarie nell’ambito della prevenzione della sicurezza stradale.

La velocità elevata, ricordano le autorità, è una delle principali cause di incidenti, anche gravi o fatali: da qui l’invito a rispettare i limiti a tutela di tutti gli utenti della strada.

Nel Blenio sono previste verifiche ad Aquila e Acquacalda, mentre in Riviera a Loderio. Nel Bellinzonese saranno interessate Cadenazzo, Gudo e Bellinzona. Nel Locarnese i controlli riguarderanno Magadino, Quartino, Vira Gambarogno, Tegna, Locarno e Muralto.

La Polizia cantonale sarà presente a Vico Morcote, Grancia, Carabietta e Vezia; le polizie comunali controlleranno invece Sigirino, Taverne, Mezzovico, Croglio, Banco, Magliaso, Bioggio, Agno, Cernesio, Molino Nuovo, Breganzona, Canobbio, Viganello e Loreto.

Nel Mendrisiotto sono annunciati controlli a Novazzano, Genestrerio e Coldrerio da parte della Cantonale, e a Vacallo, Mendrisio e Morbio Superiore da parte delle comunali. I controlli semi-stazionari sono previsti ad Ambrì, Faido, Rivera e Morbio Inferiore. Dall’elenco sono esclusi i rilevamenti con vetture civetta e pistola laser, riservati al contrasto delle infrazioni gravi alla Legge federale sulla circolazione stradale, così come i controlli sulla rete autostradale.

La Polizia cantonale può inoltre effettuare, in via straordinaria, controlli non annunciati per reprimere infrazioni gravi e garantire la sicurezza. Le verifiche preannunciate potrebbero infine non avere luogo per esigenze di servizio o problemi tecnici.