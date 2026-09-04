Trieste e Cantù, doppio appuntamento a Sondrio per la Openjobmetis: esordio per David Duke

Un tassello dopo l’altro, tutto sta andando a posto. La Openjobmetis che nelle prime amichevoli stagionali ha schierato formazioni dimezzate a causa di infortuni e ritardi di preparazione si appresta al doppio appuntamento della Valtellina Summer League contro Trieste e Cantù (sabato 5 e domenica 6, sempre alle 18) con una rosa che si sta via via completando.

La novità certa della due giorni del PalaScieghi di Sondrio sarà David Duke: l’esterno americano (presentato ieri insieme a Ikangi) aveva iniziato in ritardo il lavoro a causa della freschissima paternità, ma ora è pronto a esordire in maglia biancorossa. Con lui ci sarà anche Ismael Kamagate, che non è una novità in senso stretto ma che sta progressivamente guadagnando minuti e condizione fisica e in Valtellina dovrebbe dare un contributo più elevato rispetto a quanto fatto con Juvi Cremona ed EA7 Milano. (In alto: Duke con Kastritis – foto R. Bof)

Resta invece incerto l’utilizzo di Amedeo Della Valle, reduce dall’operazione alla mano di inizio estate: l’ex bresciano si sta regolarmente allenando con i compagni ma per lui è prevista un po’ di cautela in più. Difficile che scenda in campo con Trieste, qualche possibilità in più di vederlo con Cantù anche se un suo eventuale utilizzo sarà valutato dagli staff medico e tecnico nelle ore precedenti gli incontri. Kastritis invece non avrà a disposizione, certamente, i soli Matteo Librizzi e Isaiah Roby: il primo in convalescenza dopo una piccola operazione, il secondo alle prese con la frattura al dito che, però, sembra in via di risoluzione.

A livello tecnico sarà il derby con l’Acqua San Bernardo la partita più interessante, e non solo per la forte rivalità tra le due formazioni e per il tutto esaurito fatto segnare in prevendita. Trieste infatti in questo momento è la squadra più incompleta della LBA nonostante schieri due americani di alto profilo come gli ex Ross e McDermott. Il fresco divorzio con Markell Brown potrebbe dare una svolta al mercato in entrata ma a Sondrio mancherà anche Candussi a causa della morte del padre. Anche i brianzoli hanno qualche problema soprattutto in regia, con Christon che lamenta una frattura al naso e l’ex Parravicini con un problema muscolare.

A Sondrio i biancorossi troveranno un buon numero di tifosi pronti a sostenere la squadra. La formula ideata da Il Basket Siamo Noi ha avuto successo (convenzione con tre hotel della zona: un centinaio gli aderenti) e saranno diverse decine i supporters presenti sugli spalti del PalaScieghi con la curiosità di osservare Hale e compagni. Per chi invece resterà a casa, VareseNews ha previsto di informare con costanza i propri lettori con aggiornamenti al termine di ogni quarto di gioco in entrambe le occasioni.

PRIME CINQUE: ECCO GLI ORARI

Legabasket ha intanto diffuso gli orari dei primi cinque turni del campionato. Varese esordirà in casa con la Virtus Bologna domenica 27 settembre alle ore 19 mentre non ha ottenuto l’anticipo richiesto della partita con Scafati che quindi andrà in scena domenica 4 ottobre alle 17. Anticipo invece alla terza giornata a Masnago contro Trieste: si gioca sabato 10 alle 20,30. Infine trasferta a Trento domenica 18 alle ore 16 e nuovo anticipo al sabato (24 ottobre) con la BC Roma, il club che ha acquisito i diritti di Cremona.