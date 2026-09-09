Visite guidate al Bunker antiaereo e antigas di Como

Un rifugio nel cuore di Como, nascosto nei sotterranei della sede della Croce Rossa Italiana. Un luogo rimasto a lungo poco conosciuto, che conserva la memoria di una città alle prese con gli anni della Seconda guerra mondiale e che ora sarà possibile visitare accompagnati da una guida.

L’iniziativa propone un’esperienza tra storia, aneddoti e testimonianze della vita quotidiana durante il conflitto, permettendo ai partecipanti di entrare in un ambiente normalmente non accessibile e di conoscere le ragioni per cui, proprio nei sotterranei della sede della Croce Rossa, venne realizzato un ricovero.

Il percorso non sarà soltanto un racconto storico: la visita consentirà infatti di sperimentare direttamente le atmosfere di un luogo pensato per offrire riparo alla popolazione durante le emergenze legate alla guerra. Un’occasione per comprendere come gli spazi della città fossero organizzati e utilizzati in un periodo segnato dai bombardamenti e dall’incertezza.

Il tour comprenderà inoltre una visita guidata al Museo della Croce Rossa di Como, permettendo di ampliare il percorso attraverso la storia dell’organizzazione e il suo ruolo nel territorio.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione con il Comitato di Como della Croce Rossa Italiana e si svolgerà nella sede di via Italia Libera 11.

Sono due gli appuntamenti in programma: domenica 13 settembre alle 15 e sabato 19 settembre alle 21. Una scelta di orari che permette di vivere l’esperienza in due momenti molto diversi, con la possibilità di visitare il rifugio anche nelle suggestive atmosfere serali.

Il costo della visita guidata è di 15 euro per gli adulti, mentre per i bambini dai 6 ai 14 anni è previsto un biglietto da 9 euro. L’ingresso è gratuito per i bambini fino ai 5 anni.

Un’occasione, dunque, per scendere letteralmente sotto la città e riscoprire una pagina della storia comasca rimasta per lungo tempo ai margini dei percorsi turistici tradizionali: quella dei luoghi della protezione antiaerea e della vita quotidiana durante la guerra. Un patrimonio nascosto che, attraverso la visita, torna a raccontare una parte della memoria della città.

Dettagli e iscrizioni: https://www.slowlakecomo.com/ dettaglio.php?pag_id=155& fromhome=y&kind_id=0&lang_id=1