Quindicenne investita davanti a scuola

Una ragazzina di 15 anni è stata investita questa mattina (giovedì) davanti all’Istituto Verri, in via Torino. Erano da poco passate le 8 del mattino quando un’auto è sopraggiunta facendola cadere a terra mentre attraversava la strada.

La giovane studentessa, fortunatamente, non ha riportato gravi ferite ed è stata trasportata in ospedale a Busto Arsizio da un’ambulanza della Croce Rossa di Busto Arsizio, in codice verde, per verificare le sue condizioni. Sul posto è intervenuta anche la Polizia Locale per ricostruire la dinamica dell’accaduto.