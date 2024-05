Silke Van Avermaet, stella del Belgio per la Uyba Volley

Era una trattativa intavolata da tempo (la avevama citata QUI) e alla fine è andata in porto: Silke Van Avermaet, 25 anni tra pochi giorni, è ora ufficialmente una nuova giocatrice della Uyba Volley Busto Arsizio. Un matrimonio celebrato a distanza perché la centrale sarà in campo da sabato 18 con il suo Belgio nella European Golden League.

Van Avermat, che è alta 1,92, è nata a Dendermonde, nelle Fiandre Orientali, proviene dal campionato francese con il placet del Vero Volley che l’ha messa sotto contratto per poi “girarla” alle Farfalle. Nelle ultime tre stagioni Silke ha giocato con il Mulhouse e con la formazione alsaziana ha sfiorato il titolo transalpino (due secondi e un terzo posto) e la coppa nazionale 2024 (finalista) e ha vinto due volte la supercoppa nel 2021 e nel 2023. (foto VMA/Kieffer)

In patria la nuova centrale biancorossa aveva invece vinto sei scudetti, quattro coppe e altrettante supercoppe con la maglia dell’Asterix Avo Beveren. Risultati che le hanno permesso di sbarcare nei tornei europei di maggiore livello anche viste le prestazioni con il Belgio, con cui vanta un argento nella Challenger Cup 2022 e un bronzo alla Golden League 2023.

Nello scacchiere di coach Giovanni Caprara – sotto il riepilogo – la centrale fiamminga affiancherà le pari ruolo italiane Giuditta Lualdi e Benedetta Sartori. La giocatrice belga è la terza straniera della formazione bustocca dopo gli altri nuovi acquisti, la colombiana Olaya e la svizzera Kunzler.

UYBA VOLLEY 2024-25

Allenatore: Giovanni Caprara (nuovo)

Schiacciatrici: Laura Kunzler (Svi – n), Ana Karina Olaya (Col – c), Rebecca Piva (Ita – c)

Palleggiatrici: Jennifer Boldini (Ita – c)

Centrali: Giuditta Lualdi (Ita – c), Benedetta Sartori (Ita – c), Silke Van Avermaet (Bel – n)

Opposti: Giorgia Frosini (Ita – c), Josephine Obossa (Ita – n)

Liberi: Federica Pelloni (Ita – n), Martina Morandi (Ita – n)