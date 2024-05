Prende forma la Uyba di Caprara: dopo le conferme arriva Obossa

Grecia, Turchia, Azerbaigian, Olanda, Romania. E ora di nuovo il campionato italiano: il “giro del mondo” di Giovanni Caprara, 61 anni, si è fermato a Busto Arsizio da dove il tecnico bolognese riannoderà i fili con la serie A1 femminile accettando la sfida lanciata dalla UYBA Volley per la prossima stagione.

Caprara, che ha firmato nei giorni scorsi confermando voci già in circolo da tempo, è uno dei tecnici italiani più titolati. Ha in bacheca un oro mondiale (nel 2006 con la Russia), quattro Champions (tre con Bergamo, uno con l’Eczacibasi), cinque scudetti (uno revocato, a Reggio Calabria) e una serie di altri trofei e medaglie da far impallidire.

La sua presenza è fondamentale nella costruzione di una squadra che avrà l’obiettivo di tenersi lontana dalla zona salvezza (quest’anno le Farfalle si sono prese qualche rischio di troppo) con la speranza di arrivare a giocare i playoff. Ora, dopo una serie di conferme sul “parco italiane”, la Uyba ha annunciato il primo acquisto stagionale, quello di Josephine Obossa.

La 24enne opposto nata a Napoli, 1,83 di altezza, proviene da Casalmaggiore e ha già una solida esperienza in A1 tra Modena e Monza, con la quale ha vinto anche la Cev Cup nel 2021. Obossa è quindi stata protagonista in A2 prima a Talmassons (quando fu migliore marcatrice del campionato) e poi a Brescia: due annate (’22 e ’23) che sono state trampolino di lancio per il ritorno in A1 alla Trasportipesanti.

Nello scacchiere biancorosso, Obossa trova un’altra giocatrice nel suo ruolo, la confermata Giorgia Frosini chiudendo di fatto il mercato in quella posizione. Caprara ha già in mano un gruppo che comprende due centrali, Benedetta Sartori e Giuditta Lualdi, la schiacciatrice Rebecca Piva e la palleggiatrice Jennifer Boldini, forse il pezzo più pregiato tra quelli rimasti alla E-Work Arena dalla scorsa stagione.

Nel ruolo di libero si parla della giovane Federica Pelloni che dovrà sostituire Giorgia Zannoni, nel frattempo volata a Roma. In attesa di firme sul mercato straniero con la centrale belga Silke Van Avermaet (lo scorso anno in Francia, al Mulhouse) tra i nomi caldi.