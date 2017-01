Alla scoperta del Monte San Francesco, il gemello del Sacro Monte

Varese - Monte San Francesco

Una piacevole escursione alla scoperta del Monte San Francesco con le Guardie Ecologiche Volontarie del Parco del Campo dei Fiori e con la guida del libro “San Francesco sopra Velate” di Andrea Ganugi.

L’appuntamento è per domenica 15 gennaio per conoscere un luogo sconosciuto ai più ma di grande ricchezza storico-archeologica: prima torre di avvistamento romana nel IV secolo, poi cimitero longobardo dal VII secolo ed infine monastero francescano dal XIII secolo fino al 1600.

Farà da guida anche la lettura sul posto del libro di Andrea Ganugi, effettuata da Michele Todisco e Andrea Minidio, docenti della Scuola Teatrale Città di Varese “Anna Bonomi”.

L’escursione consentirà a molti di conoscere la “montagna gemella” del Sacro Monte.

La partenza è fissata, come da volantino distribuito e pubblicato sul sito del Parco Campo dei Fiori, presso il Villaggio Cagnola alla Rasa di Varese alle 9.00 di domenica 15 gennaio.

Ma chi volesse concentrarsi sulla meta finale della mattinata, quel Monte San Francesco carico di storia ed anche di misteri, può trovarsi direttamente in luogo alle 12.30, arrivando con il bus o in auto fino al bivio tra Sacro Monte e Campo dei Fiori. Salendo a piedi per circa 500 mt. verso questa seconda meta, subito dopo la cabina elettrica posta sul tratto in disuso della funicolare, si arriva quasi subito alla zona archeologica del Monte San Francesco, dove i partecipanti potranno fare dopo la lettura anche una colazione a sacco.

Non si tratterà dunque di una semplice passeggiata a piedi per escursionisti amanti della natura – complice il bel tempo che per ora le rilevazioni metereologiche sembrano confermare, anche con meno freddo – ma anche di un itinerario a tappe su luoghi di importanza storico-artistica: tra questi la Cappella dell’Immacolata e i Ronchi, descritta sempre in mattinata dalla guardia Tiziana Pennati.

Tutte le informazioni e le foto di una ricerca che risale al triennio 2007-2009 sono reperibili anche sulla pagina Facebook del Monte San Francesco