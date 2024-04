Saronno, morto un uomo investito dal treno. Problemi alla circolazione ferroviaria

Un uomo di 31 anni è morto all’alba di oggi – martedì 23 aprile – dopo essere stato investito da un treno alla stazione di Saronno. L’incidente è avvenuto poco dopo le 5 del mattino: sul posto sono giunti i soccorritori del 118 e i vigili del fuoco ma la persona arrotata è morta poco dopo il loro arrivo.

Le cause dell’incidente sono ora al vaglio delle autorità: sul posto sono stati chiamati anche i Carabinieri di Saronno.

La tragedia ha anche ripercussioni forti sul traffico ferroviario visto che Saronno è un “epicentro” per le linee che collegano Milano con Varese-Laveno, Como e Malpensa. Trenord annuncia possibili ritardi fino a 30′ ma anche alcune cancellazioni. Intanto i convogli in arrivo da Laveno o Varese vengono fatti fermare a Tradate, da dove ripartono quelli in direzione del capoluogo e del capolinea sul Lago Maggiore.

Per quanto riguarda il Malpensa Express, le corse delle 5,27 e delle 5,57 da Cadorna, e quelle delle 6,20, 6,50 e 7,20 in partenza dall’aeroporto non sono state effettuate. E’ stato invece predisposto un servizio di autobus tra la stazione di Saronno e quella di Rescaldina.

Articolo aggiornato alle ore 7.20