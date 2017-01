Cardiologia pediatrica: non si trovano specialisti

pediatria ginecologia nuovo ospedale

Non ci sono candidati disposti a lavorare nella cardiologia pediatrica di Varese. Questa mattina, l’assessore al Welfare Giulio Gallera ha risposto all’interrogazione proposta dal consigliere Luca Marsico sul caso delle due professioniste andate in pensione lasciando l’intero carico di lavoro sulla primario.

L’assessore ha evidenziato le difficoltà a trovare personale, attraverso i concorsi banditi dall’azienda ASST Sette Laghi. Nel primo, dell’ottobre 2016, si erano presentate 4 candidature che si erano, in conclusione del concorso, ridotte a una sola: l’offerta dell’incarico a tempo determinato era stata rifiutata.

Ugualmente era caduta nel nulla la proposta fatta a 8 specialisti a cui era stato proposto un’assunzione a tempo determinato.

Ora l’azienda ha promosso un nuovo bando che scadrà il 23 gennaio prossimo a cui non ha ancora risposto nessuno. Contemporaneamente c’è un avviso pubblico di mobilità regionale e interregionale che scadrà tra qualche giorno e che ha ricevuto una sola candidatura.

«Ringrazio l’assessore regionale al Welfare Giulio Gallera – ha dichiarato Luca Marsico – per la esaustiva risposta all’interrogazione in merito al reclutamento di nuovo e specializzato personale medico pediatrico per il reparto di cardiologia pediatrica dell’Ospedale Filippo Del Ponte di Varese: nonostante le difficoltà c&’è la determinazione per risolvere il problema e si sta, in ogni caso, garantendo il servizio. Le rassicurazioni fornite in merito alla conclusione del progetto che vedono interessato il presidio ospedaliero varesino sono un’ulteriore garanzia per il futuro e per la salute dei più piccoli. »