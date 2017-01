Condizioni disumane in pronto soccorso: le colpe sono politiche

pronto soccorso ospedale varese barellaia

Pronto soccorso presi d’assalto: l’Ordine dei Medici della Provincia di Varese scende in campo in difesa di medici e infermieri.

In una nota, il Presidente Roberto Stella e il primario del pronto soccorso di Varese Saverio Chiaravalle e membro del Consiglio direttivo dell’Ordine sottolineano il momento delicato: « Non è possibile penalizzare sempre medici e personale infermieristico, trasformati in facili capri espiatori in una situazione di difficoltà e disorganizzazione che spesso si trascina da tempo, legata a scelte non fatte, inadeguate o rinviate a livello politico. Una situazione in cui camici bianchi e infermieri si sforzano di garantire il loro lavoro con serietà e dedizione. Ci sono momenti di emergenza che possono presentarsi – concludono i due medici varesini – nel Pronto soccorso di un ospedale, ma proprio per questo vanno messi in atto urgentemente misure che tutelino personale sanitario, ma soprattutto i cittadini. A partire dalle scelte contenute nella riforma della sanità regionale, come il rafforzamento delle cure intermedie e della medicina del territorio. Ognuno deve fare la sua parte, come fanno medici e personale infermieristico ogni giorno e per tutto l’anno».