Domenica processione a Voldomino

Foto varie

È in programma per domenica 5 febbraio la processione di San Biagio a Voldomino.

La ricorrenza, dedicata al Compatrono, prevede il ritrovo alle ore 15 nella chiesa dedicata al Santo, poi la partenza seguendo il percorso via San Biagio, via dei Martiri, via Campagna, piazza Piave, via dei Martiri, via San Biagio, con arrivo alla chiesa di San Biagio.