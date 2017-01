Immigrati, maxi operazione notturna dei carabinieri

Operazione dei carabinieri del comando provinciale di Varese, contro l’immigrazione clandestina.

Nella notte tra giovedì 26 e venerdì 27 e nella mattina del 27, sono stati effettuati controlli e perquisizioni, prevalentemente in aree dismesse e nelle stazioni ferroviarie della provincia.

Nell’operazione sono stati impegnati decine di militari in zone come Varese e Comuni della cintura come Induno Olona (a Villa Castiglioni – dove si è reso necessario l’abbattimento di alcune porte – sono stati sorpresi quattro giovani africani, poi trasportati in caserma per accertamenti) nonchè altre città del territorio: a Saronno, ad esempio, sgomberi sono stati portati a termine nell’ex Cantoni e nell’ex Parma. Sarebbero stati fermati alcuni stranieri.