Open Day alla Scuola Piccola England di Varese

Sabato 21 gennaio, la Scuola Piccola England di Varese, apre le porte della sua nuova sede per presentare la struttura e far conoscere la propria offerta formativa.

La Piccola England è una Scuola dell’Infanzia Paritaria Bilingue, una scuola d’eccellenza i cui docenti madrelingua inglese collaborano a tempo pieno con le docenti abilitate italiane nello svolgimento della programmazione prevista dal Ministero dell’Istruzione.

Alla Piccola England grande attenzione è data alla cura dello sviluppo affettivo, cognitivo, linguistico, relazionale e psicomotorio di ogni singolo bambino in modo armonico e globale.

Studi scientifici dimostrano che proprio nella prima infanzia stimoli linguistici diversi vengono assimilati in modo naturale senza fatica e confusione. Tra le attività proposte ai bambini anche musica, movimento creativo, psicomotricità e yoga e nei mesi estivi viene organizzato il campus estivo.

Nata a Varese nel 2009, dal mese di settembre 2017 la Piccola England amplierà la propria offerta con l’apertura della Scuola Primaria Paritaria Bilingue.

Il pensiero pedagogico che sta alla base della costruzione del Piano dell’Offerta Formativa si poggia sulla volontà di accogliere la sfida educativa che risiede nel dotare i bambini di una competenza linguistica che li renda capaci di muoversi all’interno di un contesto linguistico e sociale in continuo movimento.

Attraverso la frequenza della Piccola England, i bambini vengono avvicinati da subito allo studio della lingua inglese, ormai indispensabile in una società sempre più globalizzata, senza mai perdere di vista il patrimonio linguistico e culturale locale.

L’apertura della scuola primaria vuole rappresentare un ponte di continuità con la scuola dell’infanzia.

A Gennaio 2017, la Piccola England ha lasciato la sede di Via Monte Rosa a Casbeno per trasferirsi nella nuova e più capiente sede di via Stadio 38 a Masnago, con spazi completamente rinnovati, colorati e accoglienti, per offrire ai piccoli studenti, il migliore servizio possibile.

Per restare sempre aggiornati sulle attività della Piccola England, visitate il sito internet e mettete “mi piace” alla pagina Facebook.

Scuola Piccola England

Via Stadio 38, 21100 Varese

Tel. 0332 237745