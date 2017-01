Al Popolo la rassegna firmata da Mauro Ermanno Giovanardi

Mauro Ermanno Giovanardi

“Parole cantate al popolo” è una giornata al MA*GA all’insegna della musica, firmata da Mauro Ermanno Giovanardi (The Carnival of Fools, La Crus). Proprio al MA*GA il cantante ha scelto di festeggiare, con il primo appuntamento, l’avvio della rassegna di cui è direttore artistico al Teatro del Popolo a Gallarate.

Dopo questo primo appuntamento al MA*GA, infatti, “Parole cantate” prosegue con altre quattro date al Teatro del Popolo. La giornata apre con la conferenza stampa e lo show case del cantante dedicato ai giornalisti, prosegue con un workshop a cura di Cheope Rapetti Mogol aperto al pubblico e gratuito, (per imparare a scrivere i testi delle canzoni, continua con un dj set a cura di Argonauta, uno dei più interessanti magazine on line dedicati alla musica di confine e chiude con il concerto Il mio amore è come una febbre di Mauro Ermanno Giovanardi.

Tutti gli eventi della giornata sono a ingresso gratuito come si conviene nei migliori festeggiamenti.

Programma della giornata al MAGA

ore 15.00 | 17.30

Workshop Scrivere una canzone a cura di Alfredo Rapetti Mogol (Cheope) e Federica Abbate. Un pomeriggio dedicato alla scrittura della canzone, dal primo atto di nascita allo sviluppo creativo, dalla scintilla iniziale alla stesura finale. I due compositori guidano il pubblico nel processo di composizione di un testo. Partecipazione gratuita su prenotazione fino a esaurimento posti.

ore 17.30 | 19.00

Argonauta

Dj Set. I suoni più avventurosi nell’area del MA*GA Bar

Un viaggio post globale tra World Music, elettronica, Jazz e alternative 2.0.

ARGONAUTA è Blogzine per navigatori curiosi e rubrica di Radio GwendalynIndependent – Swiss Web Radio.

www.argonautamagazine.com

ore 19.00

Il mio amore è come una febbre, concerto di Mauro Ermanno Giovanardi con Gianluca De Rubertis (pianoforte) e Paolo Milanesi (tromba).

PAROLE CANTATE AL POPOLO

Museo MA*GA, Gallarate (VA)

13 gennaio 2017

Ingresso gratuito

Workshop gratuito su prenotazione

eventi@museomaga.it

info: 0331 706032