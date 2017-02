la scimmia nuda francesco gabbani occidentali's karma sanremo 2017

La Scimmia Nuda scala le classifiche di vendita di libri per “colpa” di Sanremo.

Il capolavoro dell’etologo Desmond Morris, scritto 50 anni fa (è del 1967) e che ha rivoluzionato la percezione dei comportamenti umani, è in questi giorni sesta in classifica in Ibs (ma ha avuto, poche ore dopo la proclamazione del vincitore del festival anche momenti in cui è stata prima) ed è ancora primo in tre categorie di Amazon.

“Complice” il testo di Occidentali’s Karma, il brano di Francesco Gabbani scritto da Fabio Ilacqua, che ha vinto il festival di Sanremo, e la sua coreografia: non solo una delle frasi che hanno reso più celebre il brano è “la scimmia nuda balla”, ma la coreografia riprendeva proprio quella parte del testo, con una scimmia “partner” del cantante nel creare la coreografia.