“Fateci parlare col sindaco”, i genitori contro la chiusura del nido Poggi

L’asilo nido Poggi chiude e i genitori protestano. È stata una riunione movimentata quella vissuta ieri sera, giovedì, a Villa Tovaglieri (sede dei servizi educativi) dall’assessore all’educazione Paola Magugliani con i genitori dei bimbi che frequentano la scuola di via Ponchielli.

L’annuncio della chiusura non è stato ben digerito dai presenti che hanno chiesto di poter parlare col sindaco Emanuele Antonelli. In mattinata erano stati i sindacati a protestare per non essere stati informati della decisione di chiuderlo a partire dal prossimo anno.

La decisione è stata presa a causa del calo delle iscrizioni (sette) per l’anno prossimo che non hanno raggiunto la quota che garantisce la sostenibilità del servizio.