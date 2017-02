Luoghi del Cuore 2016, nel Varesotto vincono le fattorie Visconti

I luoghi del cuore 2016 del Fai. Le fattorie Visconti a Somma Lombardo sono state le più votate in provincia di Varese

Il censimento nazionale I Luoghi del Cuore, promosso dal FAI in collaborazione con Intesa Sanpaolo, chiede a tutti i cittadini di segnalare i piccoli e grandi tesori che amano e che vorrebbero salvare. Nel 2017 il FAI sarà impegnato ad intervenire sui luoghi vincitori e sui selezionati al Bando per l’assegnazione di contributi aperto a marzo.

Galleria fotografica I luoghi del cuore del Fai più votati nel 2016 4 di 18

I primi tre posti a livello nazionale

Nei giorni scorsi è stata resa nota la classifica dei luoghi del cuore del 2016 e a vincere è stato lo splendido castello di Sammezzano di Reggello (Fi). Il castello, circondato da un grandioso parco di 190 ettari, si trova a Reggello, nella frazione di Leccio, a poco meno di 40 km da Firenze. Trasformato con le sue 140 stanze in hotel di lusso, il complesso venne acquistato nel 1999 dalla Sammezzano Castle srl, società che intendeva farne un grandioso resort. Il progetto si è arenato per problemi economici, portando tra 2015 e 1016 a tre aste giudiziarie, le prime due andate deserte, la terza sospesa per il subentrare, pare, di un partner che avrebbe rilevato i debiti della società in liquidazione.

Al secondo posto si è classificato il complesso monumentale di Santa Croce a Bosco Marengo (Al). La chiesa e il convento domenicano di Bosco Marengo sorsero nel 1566 per volontà di papa Pio V, al secolo Michele Ghislieri, che ne decise la costruzione l’anno stesso della sua elezione a pontefice, carica che ricoprì dal 1566 al 1572. Oggi è di proprietà del Comune ma, nonostante i restauri avviati nel corso degli anni, i votanti segnalano che il complesso necessita di lavori di recupero e di un piano di valorizzazione che renda più noto questo capolavoro.

Al terzo posto troviamo le grotte del Caglieron di Fregona (Tv). Situate in località Breda di Fregona, sulle pendici del monte Cansiglio, le grotte sono costituite da un suggestivo insieme creato da processi di erosione naturale e da grandi cavità artificiali. Il complesso è nato intorno a una profonda forra naturale incisa dal torrente Caglieron.

I luoghi del cuore più votati nel Varesotto

Il primo luogo del Cuore del Varesotto in classifica lo troviamo all’81esimo posto con 3923 voti e sono le fattorie Visconti di Somma Lombardo. Nel cuore di Somma Lombardo, accanto al castello Visconti di San Vito, si trovano quelli che in origine erano i suoi rustici. L’epoca di fondazione è incerta, ma erano certamente esistenti nel ‘600, come testimonia un architrave di pietra, che riporta la data 1686. Dal 2009 sono gestite da SPES s.r.l. e sono al momento chiuse e non visitabili, salvo rare occasioni. Passano gli anni ma i cittadini continuano a battersi per ottenere il restauro e la pubblica fruizione di questo bene: dopo aver ottenuto molti voti già nel 2014, le Fattorie sono state largamente votate anche nel 2016, con una prospettiva in più: il Comune e Spes, infatti, stanno lavorando a un progetto per il recupero di questo luogo così caro alla cittadinanza.

Il secondo classificato in provincia è Villa Gonzaga di Olgiate Olona con 3298 voti. Villa Greppi-Gonzaga a Olgiate Olona è una dimora storica sorta su una precedente villa seicentesca. Fu costruita negli anni Cinquanta del Settecento per volere del marchese Giovanni Paolo Molo e passò prima ai baroni Castelli e poi, nel 1820, al conte Alessandro Greppi. Nel 1976 gli immobili dell’O.P.A.I. vennero alienati al Comune di Olgiate Olona; al posto dell’O.P.A.I. il nuovo proprietario collocò nella villa parte del Municipio, le scuole elementari Ferrini, la biblioteca comunale, una casa di riposo, una cooperativa, il campo di atletica leggera e un grande parco pubblico. Le restanti parti dell’edificio sono oggi abbandonate. Alcune sale della villa sono decorate da dipinti a tempera, realizzati nel 1936 dal noto disegnatore e illustratore sanremese Antonio Rubino, uno tra gli autori di punta de Il Corriere dei Piccoli.

Al terzo posto c’è un altro edificio simbolo della Valle Olona. Ha raccolto 2843 voti il Lazzaretto di San Rocco in Marnate, detto anche Oratorio, è un edificio realizzato tra la fine del 1600 e gli inizi del 1700, che si trova nella Via del Lazzaretto, detta anche Strada Consorziale. L’edificio, oggi, è un luogo sacro dedicato a San Rocco, protettore degli appestati. Il Lazzaretto oggi necessità di una messa in sicurezza, e di un intervento di restauro,al fine di garantire alle future generazioni un’opera unica nella storia della Lombardia e del nostro Paese. Il Comitato si impegna a portare avanti l’opera di conservazione, già documentata nella visite pastorali storiche.