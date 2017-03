Braccialetti Rossi: “Nessuno si aspettava questa ondata d’amore”

Domenica sera al via la terza stagione della popolare serie tv italiana diretta dal varesino Giacomo Campiotti: "Non credevo sarebbe durata così tanto ma ci abbiamo messo il cuore"

Appuntamento con il regista varesino Giacomo Campiotti, venerdì 24 marzo, alle 21 al Cinema Teatro Castellani di Azzate. Il regista della fortunata serie Tv Braccialetti Rossi incontrerà il pubblico, presentato da Andrea Bellavita. Presenti alla serata Pio Luigi Piscicelli Official (Tony) e Mirko Trovato (Davide), attori della fiction #BraccialettiRossi.

Il regista varesino si racconta, dagli esordi cinematografici fino all’odiernaserie tv Braccialetti rossi, grande successo giunto alla terza stagione, dove ragazzi affetti da gravi malattie vivono la degenza con forza ed energia. «È un onore venire a Varese, la mia città, per raccontare la mia carriera, ma soprattutto quello che ha portato Braccialetti Rossi» racconta il regista.

«All’inizio di questa avventura nessuno si aspettava un risultato del genere – prosegue Campiotti -. Non solo a livello di ascolti, ma anche a livello di comunità, di coinvolgimento degli spettatori, dei volontari, dei medici. Erano tutti un po’ timorosi di trattare un argomento così delicato, ma siamo stati capaci, abbiamo osato e siamo stati premiati con le emozioni degli spettatori. In questa serie tv non raccontiamo la realtà vera, ma quella possibile: perché non possiamo avere un ospedale tra gli ulivi? Perché gli infermieri non possono essere ancora più gentili? Perché i medici non possono spendere più tempo coi questi giovani pazienti? Non ci sarà una quarta stagione perché l’arco narrativo dei personaggi è arrivato a conclusione. Ma possiamo dire che abbiamo contribuito a migliorare le cose, soprattutto per questi giovani pazienti. Ne siamo felici».

