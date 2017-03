Papa Francesco a Milano, il programma e come arrivare

La visita di Papa Francesco a Milano è prevista per sabato 25 marzo a Milano e Monza. Ecco tutte le informazioni.

IL PROGRAMMA DELLA GIORNATA DI PAPA FRANCESCO

Il programma della visita prevede: decollo alle 07,10 dall’aeroporto di Roma-Fiumicino. Atterraggio alle 08,00 all’aereoporto Milano-Linate.

Alle 8,30 visita al Quartiere Forlanini – “Case Bianche” di Milano: incontro con due famiglie nei rispettivi appartamenti e incontro con i residenti sul piazzale delle “Case Bianche” con un saluto. Incontro con i rappresentanti di famiglie rom, islamici, immigrati e abitanti del quartiere.

Alle 10,00 incontro con i sacerdoti e i consacrati nel Duomo. Parole di saluto dell’Em.mo Cardinale Angelo Scola, Arcivescovo di Milano. Papa Francesco risponderà ad alcune domande rivolte dai sacerdoti.

Alle 11,00 recita dell’Angelus e benedizione sul Sagrato del Duomo.

Alle 11,30 visita alla Casa Circondariale di San Vittore

Alle 12,30 pranzo con cento detenuti nel Terzo Raggio alla Casa Circondariale di San Vittore

Alle 13,45 Trasferimento in auto al Parco di Monza

Alle 15,00 Santa Messa nel Parco di Monza

Alle 16,30 Trasferimento in auto allo Stadio Meazza-San Siro di Milano

Alle 17,30 Incontro con i ragazzi cresimati allo Stadio Meazza-San Siro di Milano. Papa Francesco risponderà ad alcune domande di un cresimato, di un genitore e di un catechista

Alle 18,30 congedo e decollo dall’aeroporto di Milano-Linate

Alle 19,30 atterraggio all’aeroporto di Roma-Fiumicino

POSSO PARTECIPARE ALL’ANGELUS IN PIAZZA DUOMO?

Si può partecipare all’Angelus in piazza Duomo. Non sono previsti biglietti. Occorrerà superare i controlli per la sicurezza. L’Angelus è previsto per le ore 11.00 e durerà alcuni minuti.

L’incontro alle Case Bianche di via Salomone è riservato ai residenti in possesso dei biglietti.

POSSO PARTECIPARE ALL’INCONTRO DEL PAPA A SAN SIRO?

L’incontro a San Siro è riservato ai cresimandi e cresimati entro l’anno. Le iscrizioni sono chiuse. L’incontro in Duomo è riservato ai sacerdoti.

COME FACCIO A PARTECIPARE ALLA MESSA AL PARCO MONZA?

La partecipazione alla Messa è gratuita. I fedeli dovranno pagare solo il costo dei mezzi per il trasporto. Tutti coloro che desiderano partecipare alla Messa possono iscriversi entro il 19 marzo presso la propria parrocchia (o Movimento/Associazione di riferimento) che darà anche le indicazioni sui mezzi di trasporto da utilizzare.

Precisiamo tuttavia che i pellegrini potranno raggiungere il luogo della messa solo con treno, pullman Gran Turismo (GT) organizzati dalle parrocchie, in bicicletta o a piedi.

All’interno del Parco si potrà entrare solo a piedi, ad eccezione dei disabili.

Per le persone con disabilità. Le persone con disabilità sono state invitate a iscriversi entro il 20 febbraio 2017. Le persone con disabilità e i loro accompagnatori iscritti avranno accesso a un’area riservata vicino al palco.

Tutte le informazioni e le ordinanze sono da oggi disponibili sul sito del Comune (www.comune.monza.it). I cittadini oltre al sito potranno anche chiamare lo 039.2372101 attivo 24 ore.

LA MAPPA PUBBLICATA SUL SITO DEL COMUNE DI MONZA

E’ POSSIBILE ARRIVARE AL PARCO MONZA IN BUS?

La Provincia MB ha concordato con le aziende che gestiscono il trasporto pubblico locale interurbano, un programma speciale per la giornata del 25 marzo, modificando in parte i percorsi e gli orari, per agevolare lo spostamento dei pellegrini. Sei le linee di trasporto coinvolte per raggiungere direttamente i percorsi pedonali individuati: la linea z221 fino a Biassono-Piazza Italia (distanza 3,5 km); la linea z228 fino a Monza-Ospedale (distanza 2,0 km); la z205 fino a Monza-via Grigna (distanza 3,3 km); la z227 fino a Lissone-Via Giardino (distanza 4,1 km); la z 314 e z321 per arrivare a Villasanta-Via Sanzio (distanza 2,7 km). Il servizio individuato, con tariffa ordinaria, prevede orari potenziati soprattutto nella fascia 17.00 – 21.30 per favorire il deflusso dei pellegrini: il programma completo degli orari sarà online dal 15 marzo su www.nordestrasporti.it e linkato su www.provincia.mb.it/papamonza2017.

E’ POSSIBILE ARRIVARE AL PARCO MONZA IN AUTO?

La zona rossa sarà particolarmente estesa arrivando ad abbracciare non solo Monza, ma anche i comuni limitrofi, pertanto sarà impedito l’accesso ad ogni automezzo non specificatamente autorizzato. In tutta la città di Monza il traffico veicolare privato sarà interdetto, ad eccezione dei mezzi di soccorso ed emergenza, dalle 8.30 alle 20.

COME ARRIVARE AL PARCO MONZA IN TRENO

Trenord, in collaborazione con Regione Lombardia e Diocesi di Milano, ha predisposto un piano straordinario per portare le migliaia di fedeli attesi al Parco di Monza. Sul sito di Trenord trovate orari e informazioni, qui trovate tutte le informazioni

Usare il treno per raggiungere il Parco Monza

CI SARANNO NAVETTE?

Non sono previste navette da stazioni dei treni, parcheggio dei bus o di altro tipo. Sono previsti tra i 15 e i 45 minuti di cammino, in base a dove si parcheggerà.

BICICLETTE

Chi volesse partecipare in Bici deve chiedere se vi sono ancora dei parcheggi liberi alla mail trasporti. Le bici non potranno entrare nel parco e avranno dei percorsi e dei parcheggi dedicati. La mail per tutte le informazioni è: trasportipapamilano2017@diocesi.milano.it. Dalla mail dei trasporti sarete contattati per definire eventuali opportunità che vi facilitino nel percorso.

Per informazioni: telefono 02.8556357 – 02.8556362 email trasportipapamilano2017@diocesi.milano.it.

IL SITO DELL’EVENTO