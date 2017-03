Torna il consiglio comunale, 99 punti all’ordine del giorno

Il nuovo consiglio comunale di Castellanza dopo le elezioni del giugno 2016

Venerdì 10 marzo si riunirà il consiglio comunale di Castellanza per affrontare i 99 punti all’ordine del giorno. Appuntamento nella sala conferenze della biblioteca di piazza Soldini alle 21.

Prima di affrontare mozioni e interrogazioni (ben 93) l’assise affronterà la votazione sulla convenzione con il Comune di Busto Arsizio per l’espletamento di servizi di Polizia Locale che permetterà alle pattuglie dei rispettivi comuni ad operare sui territori del comune confinante, gli adempimenti legislativi del testo unico in materia di società partecipata pubblica in riferimento alla Sieco, l’approvazione del regolamento per il servizio nido di infanzia comunale, l’adesione alla convenzione Icbi per la gestione coordinata ed integrata della promozione di azioni di divulgazione e di sviluppo dei carburanti per autotrazione a basso impatto ambientale e di monitoraggio degli effetti sulle misure attuate.