Istruzione tecnica superiore: percorsi nuovi con alti tassi di occupazione

Varie attività dell'istituto superiore varesino

Alti tassi di occupazione dopo una preparazione tecnica di qualità. È il binomio vincente che assicurano i percorsi di istruzione tecnica superiore. Questa mattina, nella nuova aula magna dell’istituto Daverio Casula di Varese si è svolto un seminario di presentazione per illustrare e spiegare a docenti e allievi l’importanza, le potenzialità didattiche e di occupazione che offrono questi percorsi di recente istituzione.

Al seminario in qualità di relatori erano presenti i rappresentanti delle Fondazioni che erogano i percorsi Its in Provincia di Varese, ovvero Alessandro Candiani di Fondazione per la Filiera dei trasporti e della logistica intermodale; Bani Alunno di Fondazione Risparmio energetico e nuove tecnologie in bioedilizia – Red; Rosaria Ramponi di Fondazione Itsincom per lo sviluppo delle competenze nel settore dell’informazione e dei servizi applicati e Simona Pettini dell’Its Cosmo Nuove tecnologie per il Made in Italy comparto moda.

Erano inoltre presenti Angelo Maraschiello dell’Ust di Varese e due referenti di aziende che operano nel settore informatico, i quali hanno stimolato i ragazzi a ragionare su quali sono i profili curriculari e personali più ricercati nel mondo del lavoro.

Tra gli argomenti che più hanno interessato il pubblico vi sono stati: la percentuale di placement di questi percorsi, che è superiore all’82% nell’arco di 6 mesi; come avviene la selezione e quali i fattori maggiormente qualificanti, ovvero la forte motivazione e la conoscenza dell’inglese.

Gli Its sono percorsi didattici studiati per preparare e profilare gli alunni secondo le caratteristiche e le necessità del mercato del lavoro.

Per ogni maggior informazione ci si può rivolgere alle fondazioni di riferimento o linkare il sito della provincia http://www.provincia.va.it/it/72980/FORMAZIONE-SUPERIORE-2016- 17.