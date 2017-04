Arte, teatro e musica: tante idee per la bella stagione fra Tresa e Ceresio

Lavena Ponte Tresa - foto di Elena Impe

Tante idee in campo, giovani da coinvolgere, e una commissione in campo per programmare le proposte per la stagione primavera-estate 2017 di Lavena Ponte Tresa.

L’Assessore Valentina Boniotto, che si occupa di due settori chiave come la cultura e la promozione turistica, e il sindaco Massimo Mastromarino, annunciano per la primavera e la prossima estate una serie di iniziative e novità che sosterranno il rilancio della stagione estiva tra il Tresa e il Ceresio.

La prima novità è la costituzione della nuova Commissione Cultura, che affiancherà l’assessore Boniotto

La nuova Commissione è formata dalla presidente Ewa Machalska Isacchi, ingegnere di professione, cresciuta in ambienti internazionali e già volontaria in bibliotecar; dalla vicepresidente Patrizia Rigamonti, “pasionaria” della cultura, già organizzatrice del premio letterario Pontemagico; da Ilaria Forlini, artista, formatasi a Brera, tecnica di laboratorio in Accademia; da Antonio Sanna, sindaco per 27 anni di Lavena Ponte Tresa e insegnante, profondo conoscitore della storia e delle tradizioni locali; da Simona Salis, cantautrice con al proprio attivo due album musicali e da Primavera Ferrari, “non solo soprano”, costumista teatrale, docente di musica, appassionata e sperimentatrice dell’arte nelle sue diverse espressioni.

“Abbiamo puntato sul turismo culturale e sui giovani”, spiega l’Assessore Valentina Boniotto e, aggiunge il sindaco Mastromarino, “tutte le iniziative sono organizzate per far conoscere il nostro paese e le sue bellezze naturali” .

Alcune attività in realtà sono già iniziate, come quelle dedicate ai bambini in Biblioteca, con letture animate, laboratori e presentazioni di libri che proseguiranno per tutto aprile

Sempre in aprile, venerdì 28, si inaugura la stagione delle mostre, con il vernissage di apertura e l’inizio di diverse esposizioni artistiche all’Antica Rimessa del Tram, che proseguiranno fino ad ottobre, mese in cui verrà presentato il progetto “Sentiero dell’Arte”, un percorso pensato per valorizzare Lavena Ponte Tresa, gli scorci più belli e il recupero di opere artistiche esistenti. Per l’occasione verrà anche presentato il bando per il Premio Letterario Pontemagico.

Il 15 maggio riaprirà lo IAT, l’ufficio di Informazione e Accoglienza Turistica, sempre presso l’ Antica Rimessa del Tram, con proposte di diverse attività di promozione del territorio, noleggio biciclette ed escursioni; contestualmente prenderà inizio il progetto pilota “Tourist Angels”, un progetto fortemente voluto da Regione Lombardia e Camera Di Commercio, che porterà a Lavena Ponte Tresa oltre 20 studenti dell’Istituto Statale di Istruzione Valceresio di Bisuschio, che animeranno la stagione turistica tresiana.

In giugno si inaugura “Estival Pion”, festival del teatro e della comicità, organizzato dalla Proloco di Lavena Ponte Tresa in collaborazione con Terra e Laghi.

Fra le proposte “Donne”, il 6 giugno, uno spettacolo con Lucilla Giagnoni, e il 20 giugno teatro concerto con Eugenio Bennato e il 28 giugno il concerto dei Trenincorsa.

A settembre, nel primo weekend del mese, nei giorni 1,2 e 3, verrà riproposto il “Festival Pion”, con tante novità, un concorso per le giovani band, la possibilità di salire sul palco per tutti gli appassionati di musica e qualche gruppo famoso (ma ancora segreto).

Il festival sarà organizzato in collaborazione con la nuova associazione giovanile che si sta formando proprio in questi giorni all’interno del progetto “Spazio ai Giovani”, con la collaborazione di Cooperativa “lotta contro l’emarginazione”, PromoArte, Bips Studio e Proloco Lavena Ponte Tresa.