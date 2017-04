L’Openjobmetis ci crede ancora: domenica tappa a Venezia

Openjobmetis - Umana Reyer 60-73

Muovere le torri per provare a dare scacco matto alla Reyer Venezia, seconda forza della Serie A. Questa la speranza della Pallacanestro Varese che domenica 23 (ore 18,15) scende in campo nella tana lagunare del “Taliercio” per il terz’ultimo turno di stagione regolare.

Non un paragone campato per aria, quello con gli scacchi: l’Umana infatti è in emergenza proprio nel settore lunghi – si è fermato anche Ress, oltre ad Hagins e Batista – e così Caja può puntare forte sui propri uomini d’area per costruire una partita che per la Openjobmetis è fondamentale nella rincorsa ai playoff. Come noto, per accedere alla seconda parte dal campionato, Varese non può perdere colpi: uscire sconfitti da Venezia significa dire addio alle speranze, vincere invece terrebbe vive le possibilità anche se bisognerà guardare anche agli altri campi (e la stessa cosa varrà anche per le ultime due gare).

Il fatto però che in casa Reyer ci siano problemi sotto i tabelloni non deve far partire rilassata la truppa di Caja: nel match di andata, quello dell’esordio in biancorosso per l’allenatore di Pavia, furono infatti gli esterni della formazione lagunare a mitragliare il canestro della Openjobmetis. Un tremendo parziale iniziale con triple a ripetizione indirizzò subito la gara di Masnago, che Varese non riuscì mai a raddrizzare: già quella sera Caja capì che il lavoro di rimettere in carreggiata Maynor e compagni sarebbe stato lungo e faticoso. Oggi, con tanto di rinnovo già certificato, il coach sa di aver fatto la parte più importante del lavoro, ma ormai è giusto correre fino alla fine per centrare la più alta posizione di classifica possibile.

«Una prova impegnativa per capire qual è il nostro livello – ha detto Caja alla vigilia riferendosi al match del “Taliercio” e ripetendo a grandi linee le parole già dette prima di affrontare le squadre più in vista come Capo d’Orlando o Trento - Venezia è seconda ed è alle finali di Champions e ora può giocare per grandi obiettivi». Il riferimento alla coppa non è casuale: la Reyer infatti dopo la sfida con Varese volerà a Tenerife per le Final Four della competizione europea alla quale ha preso parte anche la OJM. «Noi siamo comunque secondi nella classifica del girone di ritorno: per i nostri giocatori sarù un bello stimolo affrontare la squadra di De Raffaele». Riguardo le assenze, Caja avverte: «All’Umana mancano tre giocatori nello stesso ruolo, il pivot, quindi è come se mancasse un uomo solo da 40′. Venezia ha Peric e soprattutto Ejim, che può giocare sotto canestro senza subire troppo a livello fisico. Poi in attacco ha qualità che i pivot di ruolo non hanno e questo ci può mettere in difficoltà».

Il match del palasport “Taliercio” sarà raccontato in diretta da VareseNews con un liveblog aperto fin dal venerdì sera, nel quale trovate classifiche, notizie e curiosità oltre al consueto sondaggio prepartita. Per partecipare attivamente potete scrivere nello spazio commenti o usare gli hashtag #direttavn e #veneziavarese su Twitter e Instagram. Per accedere direttamente al live CLICCATE QUI.