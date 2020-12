Bulleri: “Una delle nostre partite migliori, spiace per il risultato”

BULLERI 1 – «Credo che la nostra sia stata una delle migliori partite di questa stagione anche rispetto al campo e all’avversaria, perché la Reyer è pur sempre quella che ha vinto l’ulitmo campionato disponibile. Abbiamo disputato una gara fatta di grande solidità e grande concretezza e con qualche episodio che poteva girare in modo diverso, staremmo parlando di un altro risultato».

BULLERI 2 – «Faccio i complimenti a Venezia che si è dimostrata solida e concreta mentre per quanto ci riguarda siamo molto dispiaciuti per il risultato, anche se ho visto ottimi segnali per quello che riguarda l’atteggiamento, il gioco e la voglia di stare insieme e aiutarsi l’uno con l’altro. Peccato davvero per il risultato finale».

BULLERI 3 – «Nel momento in cui Venezia ha fatto il break abbiamo pagato la sua fisicità in difesa. Da parte nostra, sotto anche di 8 o 9 punti non abbiamo mai mollato ma questo è accaduto due volte, una nel terzo e una nel quarto periodo e lì si è decisa un po’ di partita. Poi nell’ultimo minuto e mezzo un po’ di fortuna ci avrebbe potuto aiutare ma non è stato così».

DE RAFFAELE 1 – «Era importante vincere lo abbiamo fatto lottando e raccogliendo spunti positivi come la difesa fatta su Scola che ci ha permesso di limitare questo grande campione. In generale la difesa ha dato energia nel terzo e quarto periodo. Credo sia stato fondamentale anche rivedere Watt e siamo anche riuscire a dare qualche minuto a Campogrande che è appena arrivato. Però appunto la cosa più importante era vincere per levarci dalle spalle questo periodo e ritrovare energia positiva».

DE RAFFAELE 2 – «Il momento resta difficile e complicato ma si è visto grande spirito al netto degli errori. Stiamo iniziando a intravvedere la luce anche se i giocatori poi arrivano molto provati perchè devono recuperare la condizione fisica. Prendiamo le cose buone: l’attitudine, la capacità di giocare insieme come dicono i 19 assist o i due soli rimbalzi offensivi concessi nel secondo tempo. C’era tensione per l’importanza della partita e per questo abbiamo commesso qualche errore, ma la vittoria aiuta a riportare energia positiva».