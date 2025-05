Ultimo giro di giostra per l’Openjobmetis: a Venezia per provare la sorpresa

Sparring partner per una sera, con l’avversaria che necessita di affinare i meccanismi e la condizione playoff? Oppure banda di corsari pronta a fare bottino senza null’altro da chiedere alla classifica e alla stagione? Lo scopriremo dalle 18,15 di domenica 11 maggio (data evocativa…) quando la Openjobmetis – ovvero il soggetto delle nostre domande – scenderà in campo al palasport Taliercio per affrontare l’Umana Reyer Venezia.

Una squadra, quella orogranata, che quest’anno non ha brillato in maniera particolare anche se è riuscita ad acciuffare la qualificazione ai playoff (da ottava) grazie a un buon girone di ritorno. Il complesso diretto da coach Spahija, però, dopo aver completato il sorpasso su Tortona si è di nuovo inceppata e arriva da tre sconfitte consecutive contro Trapani, Pistoia e Treviso. Davanti al proprio pubblico l’ex Davide Moretti e compagni desiderano interrompere questa brutta serie, anche per prepararsi bene per i quarti di finale.

Varese, però, come detto non ha nulla da perdere e in caso di partita equilibrata potrebbe far valere la propria leggerezza a livello mentale. La squadra di Kastritis si è allenata bene, e lo stesso coach greco ha spiegato di essere dispiaciuto per non avere altre partite a disposizione, ma sarà in Laguna con appena quattro stranieri: Mitrou Long, Hands, Bradford e Akobundu Ehiogu. Il polpaccio fuori uso di Gray e l’addio leggermente anticipato di Anticevich forzeranno una serie di scelte: tanto spazio di nuovo ad Assui, minuti anche per Fall e per Esposito da “5” in un quintetto basso. Il tutto contro uno dei pivot-totem del campionato, Mfiondu Kabengele, uno da 14,8 punti e 9,6 rimbalzi a partita, anche se Kastritis ha invitato a non focalizzarsi su un solo avversario per quanto pericoloso.

Gli altri uomini a disposizione di Spahija però non sono da meno: sono ben cinque i giocatori in doppia cifra di media a conferma di un attacco in grado di colpire in tanti modi differenti (Ennis, McGruder, Parks e Wiltijer gli altri) anche se i risultati di quest’anno non sono certo direttamente proporzionali agli investimenti. Tanto che l’esperienza in panchina del tecnico croato appare agli sgoccioli, salvo exploit poco pronosticabili ai playoff.

Come sempre quando Umana e Openjobmetis scendono in campo di fronte, hanno su di sé gli occhi attenti di Luigi Brugnaro e Rosario Rasizza, proprietario di Venezia il primo, sponsor di Varese il secondo, entrambi imprenditori di spicco nello stesso settore. Una sfida nella sfida che si ripete e in cui Rasizza, negli ultimi anni si è tolto anche qualche soddisfazione inattesa.

