“Merdre!” torna Teatro & Territorio

Teatro & Territorio, è arrivato alla 22esima edizione. Ideato, progettato e diretto dal regista-pedagogo Paolo Franzato, si svolgerà dal 18 aprile al 23 luglio 2017, con un cartellone che spazia da Varese città alla provincia e oltre, con rappresentazioni a Bisuschio, Cuasso al Monte, Porto Ceresio, fino a Milano, al teatro Elfo-Puccini.

“MERDRE!” L’EDIZIONE 2017 OMAGGIA ALFRED JARRY

Come da tradizione, ogni edizione ha un titolo specifico e una dedica ad un grande artista dell’arte teatrale moderna e mondiale: quella del 2017 è in omaggio ad Alfred Jarry, come rivela il titolo “Merdre!”, celebre citazione dal suo “Ubu re”. Proprio quest’anno ricorrono i 110 anni dalla morte del celebre drammaturgo teatrale, scrittore e poeta francese, padre della Patafisica.

UN PROGRAMMA RICCHISSIMO

Il programma comprende gli spettacoli realizzati nei gruppi laboratoriali dell’Accademia Teatro Franzato (la prima scuola teatrale sorta a Varese, con le ulteriori sedi di Cuasso e Porto Ceresio) e nell’ambito di altri laboratori teatrali condotti in alcune scuole (Liceo Ferraris, Scuola Primaria Galilei), sinergie e interazioni con altre rassegne sia teatrali sia poetiche, 3 workshops con altri docenti professionisti (tra cui Tindaro Granata e Laura Zeolla), un recital di Paolo Franzato, collaborazioni con associazioni, scuole, università, consolidate presenze: Marco Rodio, Riccardo Trovato, Marcella Magnoli, Marina Nicora.

In totale 12 eventi in 7 location diverse, con la partecipazione di oltre 100 persone attivamente coinvolte nell’intero festival. Autori rappresentati: Dante Alighieri, Anouilh, Aristofane, Benni, Cederna, Fo, Franzato, Gaber, Giorgi, Goldoni, Gozzano, Ibsen, Merini, Prevert, Rame, Wesker, oltre ai giovani poeti del Concorso di poesia premiati il 28 aprile.

UN FESTIVAL CORALE

Il Comune di Varese è il partner istituzionale storico che collabora col Teatro Franzato alla realizzazione del Festival al quale però si aggiungono, a sostegno delle iniziative, il Comune di Cuasso al Monte, Fondazione Cariplo, il Liceo Scientifico Statale “Ferraris” di Varese, l’Istituto Comprensivo Statale di Bisuschio. Ulteriori patrocini quelli della Provincia di Varese e dell’Università degli Studi dell’Insubria.

Per la realizzazione di alcune mansioni (scenografie, costumi, grafica) hanno partecipato anche due scuole di istruzione secondaria (Liceo Artistico Statale “Frattini” di Varese e Istituto d’istruzione superiore “Franzosini” di Verbania), che hanno stipulato convenzioni e accordi col Teatro Franzato funzionali all’attuazione di tirocini con crediti formativi per i rispettivi allievi.

IL PROGRAMMA

Aprile

martedì 18

Accademia Teatro Franzato, sede di Varese

Workshop “Ad alta voce: giochi di suoni tra parole e canto” con Laura Zeolla

venerdì 28

ore 10, Teatro “San Giorgio”, Via della Repubblica 22, Bisuschio (Va)

Recital Paolo Franzato in Poesia – Lettura delle Poesie vincitrici l’VIII Concorso Nazionale di Poesia “Anna Maria Sanzo”

venerdì 28

ore 21, Teatro Nuovo di Cuasso, Via Roma 8, Cuasso al Monte (Va)

Spettacolo “Fiabe geneticamente modificate” di Paolo Franzato, debutto – attori & tecnici: Gruppo Ragazzi Accademia Teatro Franzato sede di Cuasso al Piano, assistente alla regia Riccardo Trovato, drammaturgia, musiche e regia di Paolo Franzato

Maggio

martedì 9

Accademia Teatro Franzato, sede di Varese

Workshop con Tindaro Granata

domenica 14

ore 18, Teatro “Gianni Santuccio”, Via Sacco 10, Varese

Spettacolo “Fiabe geneticamente modificate”, replica – attori & tecnici: Gruppo Ragazzi Accademia Teatro Franzato

domenica 14

ore 21, Teatro “Gianni Santuccio”, Via Sacco 10, Varese

Spettacolo “Gli Uccelli” di Aristofane, debutto – attori Gruppo Giovani & Adulti Accademia Teatro Franzato, costumi realizzati dagli allievi di 4^G Scenografia del Liceo Artistico “Frattini” di Varese coordinati da Ignazio Campagna e Valerio Marcello Parola, assistente alla regia Riccardo Trovato, aiuto regia Marco Rodio, adattamento, musiche e regia di Paolo Franzato

sabato 20

ore 21, Teatro “Gianni Santuccio”, Via Sacco 10, Varese

Spettacolo “Scene al femminile” da Alighieri, Anouilh, Aristofane, Benni, Cederna, Fo, Gaber, Giorgi, Goldoni, Gozzano, Ibsen, Merini, Prevert, Rame, Wesker, debutto – attori del laboratorio teatrale del Liceo Scientifico “Ferraris” condotto dal Teatro Franzato, coordinamento Marina Nicora, adattamento, musiche e regia di Paolo Franzato

mercoledì 24

Teatro Elfo Puccini, Corso Buenos Aires 33, Milano

Spettacolo “Scene al femminile” – replica, Festival LAIV action

domenica 28

ore 18, Teatro “Gianni Santuccio”, Via Sacco 10, Varese

Spettacolo “Fuoco ribelle & creativo” di Paolo Franzato – attori Gruppo Bambini Accademia Teatro Franzato, assistente alla regia Riccardo Trovato, coreografie e aiuto regia Marco Rodio, drammaturgia, musiche e regia di Paolo Franzato

domenica 28

ore 21, Teatro “Gianni Santuccio”, Via Sacco 10, Varese

Spettacolo “Gli Uccelli” – replica

Giugno

giovedì 8

Scuola Primaria Statale “Galileo Galilei”, Varese

Performance “Mai contenti!” di Paolo Franzato – attori i Bambini allievi del laboratorio di Pedagogia Teatrale condotto dal Teatro Franzato, progetto FACS, drammaturgia, musiche e regia di Paolo Franzato

Luglio:

dal 1° al 23

Accademia Teatro Franzato, sede di Porto Ceresio (Va)

Workshop “Porto Teatro”, laboratorio permanente di ricerca e sperimentazione dell’arte teatrale contemporanea condotto da Paolo Franzato