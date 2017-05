A Gurone le Final Four della Coppa del Csi

Foto varie di calcio

Sarà un weekend di calcio e passione all’Oratorio San Lorenzo di Gurone, cornice delle Final Four della Coppa del Csi – Trofeo VareseNews, manifestazione giunta alla terza edizione.

Tutto è pronto per il gran finale della stagione del calcio del Centro Sportivo Italiano. Dopo la conclusione dei campionati, rimane da decidere chi sarà la “regina di coppa” dopo le vittorie nel 2015 del Gorla Maggiore e nel 2016 della Virtus Young Boys di Solbiate Olona.

L’evento, organizzato dal Csi Gurone con l’ausilio del Csi e sotto l’ala di VareseNews e de “La Gazzetta del Csi”, vedrà sfidarsi le squadre che hanno conquistato l’accesso alle semifinali dopo la lunga stagione iniziata a ottobre. Delle 64 squadre ai nastri di partenza, le quattro che si contenderanno il titolo saranno l’Hellas Cunardo, campione dell’Eccellenza – massimo campionato provinciale del Csi –, il Sant’Eusebio di Sesona, l’Olimpia Bianco di Samarate e la Longobarda Calcio Cislago.

Sabato 13 maggio si terranno le due semifinali: alle 18.30 Sant’Eusebio contro Longobarda; alle 20,30 Olimpia Bianco contro Hellas Cunardo.

Le finali sono previste per domenica 14 maggio: alle 18,30 la sfida per il terzo posto; alle 20,30 la grande finale con in palio la coppa.

Al termine della finalissima ci saranno le premiazioni delle squadre, ma anche quelle individuali con il miglior giocatore, miglior portiere e miglior marcatore delle Final Four.

Saranno presenti, oltre ai dirigenti del Csi e gli organizzatori della Coppa Csi – Trofeo VareseNews, anche gli amministratori comunali di Malnate, con il sindaco Samuele Astuti in prima fila pronto a gustarsi l’evento.

Astuti afferma: “E’ un piacere ospitare nuovamente nella nostra città la Coppa Csi – Trofeo VareseNews. Sarà un weekend di grande sport in cui parteciperemo con grande entusiasmo alla manifestazione. Colgo l’occasione per ringraziaretutti gli organizzatori che anche quest’anno hanno fatto centro”.

Per tutto il tempo sarà aperto lo stand gastronomico con la possibilità di mangiare e bere grazie allo staff dell’oratorio San Lorenzo e del Csi Gurone.