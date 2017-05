Campi Estivi 2017

Dal 12 giugno, per 14 settimane (agosto compreso), torna il Toeplitz Super Summer Camp, by Arcoiris, per giocare, imparare e divertirsi, in collaborazione con Tennis Le Bettole e Bosto Calcio.

Il campo estivo è per bambini e ragazzi da 4 a 12 anni e si svolgerà nel magnifico parco di Villa Toeplitz.

Il programma settimanale prevede numerose attività sportive supportate da associazioni di primaria importanza, bellissimi laboratori artistici, attività ludiche anche in lingua straniera, divertenti spettacoli di teatro, bolle e magia e su richiesta possibilità di svolgere i compiti delle vacanze, supportati da uno staff qualificato di animatori e animatrici. Novità 2017, le attività di Capoeira, danza con coreografie moderne e zumba dance.

Ogni venerdì è in programma una gita alla scoperta del territorio, in collaborazione con Giuliani e Laudi e per chi lo vorrà, una splendida “settimana con valigia” al Sacro Monte di Varese.

Le iscrizioni sono aperte e il modulo è scaricabile qui.

Per ulteriori informazioni, chiamate il numero 335 1442329 o scrivete a info@arcoiriseventi.it.

Visitate il sito internet e mettete mi piace alla pagina Facebook di Arcoiris per non perdervi nemmeno una delle loro iniziative.