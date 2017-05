Torna il Piede d’Oro con l’Athlon Run

athlon run podismo

Trascorsa la seconda domenica senza gare (la prima era stata Pasqua), i partecipanti al Piede d’Oro tornano a scaldarsi per il nuovo impegno del calendario podistico più amato del Varesotto.

Domenica 14 maggio si gareggia infatti a Castiglione Olona, sede dell’Athlon Run, gara giunta all’11a edizione e in programma a partire dalle ore 9. I concorrenti troveranno la zona di ritrovo aperta dalle ore 7,30 al Parco Monteruzzo; alle 8,30 è prevista la “fotissima” sotto il gonfiabile di partenza.

Due i percorsi messi a disposizione dei partecipanti dall’organizzazione curata dagli Athlon Runners: il “lungo”, quello principale, misura 9,8 chilometri mentre il breve è limitato a 4 chilometri. Per i più piccoli, previsto anche un tracciato valido per il “Mini-giro” (partenza alle 9,05) per un totale di 1.180 metri.

La quota di iscrizione è fissata in 4 euro (2 euro per gli under 15) e comprende un borraccia, una confezione di prodotti farmaceutici ma anche la possibilità di visitare gratis i musei di Castiglione nella giornata della corsa. Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare Fernando Casu (339-1209262;casu.fernando@libero.it) o Valerio Leonardi (328-3078814; athlon.runners@yahoo.it).

