Alla Magana street food “sull’erba”, silent disco e mille altre cose

Hamburger di chianina e tacos messicani, barbecue americano e cannoli siciliani, truccabimbi e concerti, aquiloni e pic nic. Quest’anno la Street Food Parade a Cassano Magnago non si fa mancare nulla: dopo tanti appuntamenti itineranti in altre località, i ragazzi dell’associazione Le Officine, del resto, giocano in casa e hanno curato ogni dettaglio (l’allestimento della festa è iniziato già mercoledì, la programmazione è più lunga)

Dunque: l’appuntamento alla Magana – lo splendido parco cassanese – è da oggi venerdì 16 giugno 2017 dino a domenica 18 giugno 2017. Questa sera, venerdì, si parte alle 18.30, con il primo dei tre concerti serali che rappresentano una delle novità della Street Food Parade 2017. Negli altri giorni la festa sarà accessibile dalle 11 del mattino.

Cosa si mangia? Di tutto e di più. Ci sono Food Truck provenienti da tutta Italia. Solo per dirne alcune: hamburger di Angus, gnocco fritto, arrosticini, barbecue americano, cannoli e cassatina siciliani,panini al pollo e salsa Teryaki, patatine fritte, farinata di ceci, hot dog con senape al miele e fiocchi di bacon croccante, tigelle modenesi, ‘nduja calabrese, waffle, bagel con salmone affumicato, sushi giapponese, sfilacciato di mora romagnola, ramen giapponese.

Il bello dell’edizione cassanese è l’ampio spazio verde intorno: tutti potranno venire con la propria tovaglia e gustarsi il dejeuner sur l’herbe usando anche alcuni spazi allestiti ad hoc per essere funzionali al massimo. Sarà – promettono gli organizzatori – un Big-nic, «il più grande pic-nic che ci sia». «Basta portare una tovaglietta, dei morbidi cuscini e un pallone, noi porteremo le migliori prelibatezze dello Street Food Italiano, da gustare sdraiati sul prato del meraviglioso Parco della Magana» (e gli amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti).

Come si diceva, ogni sera la festa viene aperta da un concerto live, alla sera si ripeterà la magia della “Silent Disco”, la formula che Le Officine ha ormai reso famosa (nella foto: l’edizione 2016). Ma intorno c’è molto di più: esibizione di artisti di strada, attività ricreative pomeridiane, show cooking e degustazioni.

E poi gli eventi speciali: sabato 17 giugno, il Sangria Party regalerà atmosfere da festa spagnola, mentre dalle 21.30 è previsto l’evento “Ti porto a vedere le stelle”, una notte molto speciale per scoprire con l’aiuto di stupendi telescopi le meraviglie più lontane nel cielo (in collaborazione con , una realtà locale specializzata).

Domenica 18 giugno invece il pomeriggio sarà animato (dalle 15) dal “Grande volo degli aquiloni”, con laboratorio di costruzione e “pilotaggio” di aquiloni con Edoardo Borghetti.