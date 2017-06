Apericena sul Monte Orsa: sapori di montagna e tramonto mozzafiato

Panorami mozzafiato e pezzi di storia nei sentieri sopra la Valceresio al confine con la Svizzera

Nuovo appuntamento sulle cime del comprensorio del Monte San Giorgio organizzato dall’associazione Amici del Monte Orsa,

Domenica 2 luglio l’associazione organizza una passeggiata con apericena che porterà i partecipanti fino alla cima dei monte Orsa e Pravello per godere il tramonto sul lago di Lugano da una delle più belle terrazze naturali della Valceresio.

Prima, sosta con apericena al Rifugio Monte Pravello, con una proposta di sapori del Trentino Alto Adige.

Il programma prevede il ritrovo alle 16.30 al colle di Sant’Elia, a Viggiù. Alle 17 partenza dell’escursione verso la linea Cadorna, percorrendo il Sentiero della Pace sistemato di recente.

Alle 19 la sosta al Rifugio ricavato dalla vecchia caserma poi l’escursione prosegue fino alla vetta per godere della spettacolare vista panoramica e di una visita della Linea Cadorna alta.

Il rientro è previsto al colle Sant’Elia per le 22.

Gli organizzatori raccomandano di indossare scarpe comode e un abbigliamento adeguato e di portarsi una torcia per il rientro, che è un altro momento magico dell’escursione, con gli usignoli che cantano nel bosco e le lucciole che illuminano il cammino.

L’escursione sarà allietata dalla spumeggiante ed eclettica del gruppo musicale Simple Singer che presenterà in anteprima lo spettacolo “TraMonti d’inCanto”.

Il costo di partecipazione è di 12 euro per gli adulti e di 8 per i bambini fino a 10 anni. E’ obbligatoria la prenotazione via e-mail scrivendo a sullalineacadorna@gmail.com o telefonicamente ai numeri 331 3491666 o 347 4340911 entro il 29 giugno.

Il ricavato della manifestazione verrà utilizzato per la realizzazione del sentiero dei disabili posizionato sulla parte alta della Linea Cadorna.

l’iniziativa è organizzata dagli Amici del Monte Orsa in collaborazione con la Protezione civile di Saltrio.

In caso di maltempo l’escursione sarà annullata.

Per notizie e aggiornamenti su tutte le iniziative potete seguire la pagina Facebook dell’associazione Amici del Monte Orsa