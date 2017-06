E c’è chi col camper arriva da Gallarate

Foto varie

Dici camper e pensi il viaggio di una vita. Quando sei giovane può capitare, ma in là con gli anni magari ti viene voglia di vivertela sempre all’aperto, sempre “easy”, ma con meno fatica per guidare.

Allora capita che alla super attrezzata area camper di Gavirate si incontri Luigi, 77 anni, che in camper qui viene in vacanza…da Gallarate.

«Massì, col camper ne ho fatte di tutti i colori, ho girato tutta la Puglia, tutta la Sardegna, mari, monti. Ma quando arrivo qui a Gavirate mi sento rinato. È già la quarta volta che vengo, e ci tornerò ancora».

Luigi, accompagnato dalla moglie e dall’inseparabile cagnolino, non passerà l’estate qui: «Mi bastano 4-5 giorni per ricaricarmi», dice, accarezzando il suo camper che guarda con ammirazione: «È forse più vecchio di me, ma l’ho appena fatto controllare. “È ancora un gioiellino”, mi hanno detto. E allora via che vado».