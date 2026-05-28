Il libro stampato 99 anni fa a Gallarate torna “a casa”, dopo un lungo viaggio

Un libro stampato da Lazzati a Gallarate, nel 1927, “torna a casa” novantanove anni dopo. Una storia che rimbalza tra Milano, Gallarae e l’Albania, di qua e di là dell’Adriatico.

“Virgilio” di Giuseppe Fancelli, pubblicato da Edizioni Agnelli di Milano, è stato stampato nel 1927 dallo “Stabilimento Tipografico Litografico C. Lazzati”, oggi Lazzati Industria Grafica, dove è ricomparso a quasi un secolo di distanza, dopo un viaggio fortunoso.

A riportarlo nell’azienda che lo aveva creato è stato Arben Selimi, autotrasportatore che collabora da molti anni con una realtà partner di Lazzati. Nel tempo, tra Arben e il team si è creato un rapporto fatto di fiducia e familiarità quotidiana, soprattutto con Rosa Argenti, che in Lazzati segue anche la logistica.

Arben è nato a Tirana ed è arrivato in Italia nei primi anni Novanta, nella grande migrazione durante il difficile periodo seguito al crollo del regime comunista in Albania. In quegli anni la casa di famiglia venne distrutta e gran parte delle cose conservate negli anni andò perduta, compresi moltissimi libri appartenuti al padre, grande appassionato di lettura e autore di scritti personali.

Tornato a Tirana per sistemare ciò che era rimasto dei beni di famiglia, Arben ha recuperato alcuni dei pochi libri salvati. Con sua grande sorpresa ha scoperto che nelle ultime pagine compariva la scritta “Stampato nello Stab. Tip. Lit. C. Lazzati – Gallarate – Aprile 1927”. Proprio l’azienda in cui di tanto in tanto si presenta con il suo camion.

Arben ha deciso così di riportarlo alla Lazzati e donarlo personalmente, quasi come se quel libro avesse trovato da solo la strada per tornare a casa.

“Un gesto semplice, ma capace di emozionarci profondamente”, raccontano nel blog aziendale, da cui vengono anche le foto di questo articolo. “Chi lavora nella stampa sa che un libro, una volta uscito dalla tipografia, inizia una storia tutta sua. Passa di mano in mano, attraversa luoghi, vite e generazioni. E qualche volta riesce persino a tornare a casa“.

La Lazzati è nata nel 1802, per due secoli esatti ha avuto sede a Gallarate, fino al trasferimento a Casorate Sempione – in nuovissimi spazi – nel 2002.