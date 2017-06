Legalità e partecipazione i temi dell’incontro annuale di Possibile

Foto varie

(nella foto: Marco Almagisti)

Sabato 1 luglio si terrà a Varese la seconda edizione di Oppure Mo(n)di Nuovi, l’incontro annuale di approfondimento di Possibile.

“Un momento – spiegano gli organizzatori – in cui scegliamo di fermarci un attimo dall’incalzare della cronaca e provare ad allargare i nostri orizzonti. Quest’anno abbiamo scelto di concentrarci su legalità e partecipazione, con un obiettivo ben chiaro: trovare percorsi diversi per la scelta delle politiche pubbliche”.

“Legalità per noi significa lotta alle mafie. Ne parleremo con Giulio Cavalli, giornalista e attore antimafia minacciato dalla ‘ndrangheta per i suoi spettacoli; Cesare Giuzzi, redattore della cronaca milanese del Corriere della Sera ed esperto di ‘ndrangheta in Lombardia; Antonella Buonopane di Libera Varese. Ma legalità vuol dire anche lotta allo sfruttamento, come ci ricorda Leonardo Palmisano che nei suoi libri, come Mafia Caporale e Ghetto Italia, ha indagato il rapporto tra mafie, caporalato e schiavitù”.

Si affronterà poi il tema della partecipazione, per capire come ricollegare cittadini e politica e ridare senso alla rappresentanza.

Interverranno Marco Almagisti (nella foto), docente di Scienza Politica all’Università di Padova e Rosa Fioravante, dottoressa in filosofia politica e curatrice di “Quando è troppo è troppo”, il libro che raccoglie i discorsi di Bernie Sanders. A coordinarli ci sarà Matteo Pucciarelli, giornalista de La Repubblica e autore di diversi libri sui movimenti politici europei.

“Oppure Mo(n)di Nuovi è un’iniziativa dedicata a chi immagina un mondo nuovo, a chi sta aspettando un modo nuovo di fare politica. Siamo convinti siano in molti”.

La giornata di approfondimento di Possibile si svolge sabato 1 luglio dalle 14.45 alle 19.15 nella Sala Varese Corsi di piazza della Motta 4 a Varese. L’incontro è pubblico e ad ingresso libero.

