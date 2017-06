foto generiche tempo libero

“Punta San Michele in Musica”. L’appuntamento è per sabato 15 luglio 2017, in occasione del secondo appuntamento del Verbano Comet Race, dove la Lega Italiana Navale sezione di Laveno Mombello “spiega le vele” al vento musicale della band blues rock Strange Fruit. L’aperitivo è in programma dalle 19 alle 21 alla Base Nautica Lega Navale Italiana, Sezione Varese, ex Caserma Austriaca.