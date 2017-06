Vent’anni di Rollowash, l’appuntamento per i fan è al Barlume

Foto varie

Dal 1997 girano per i palchi delle province di Milano e di Varese e quest’anno compiono 20 anni (come Varesenews). La band ska dei Rollowash, nata sui banchi di scuola, invita tutti i fan al Barlume di via Colombo 56, a Gorla Minore per un grande concerto con tutti i pezzi storici suonati in questi due decenni. L’appuntamento è per l’1 luglio.