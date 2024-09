Amusing Park, la banda di Gorla Minore ripensa alla festa e sorride

«Un evento che, anno dopo anno, sta diventando una delle tante tradizioni gorlesi»: è con orgoglio che il Centro musicale Carlo Ronzoni riguarda al successo di Amusing Park, che il 14 e il 15 settembre ha animato il parco Durini di spettacoli, esposizioni e musica.

Galleria fotografica Amusing Park 2024, se la banda fa festa 4 di 17

Una grande festa che ha richiamato nello spazio verde in centro paese famiglie, giovani e bambini, per concludersi con la doccia arcobaleno di magliette e bandiere dei rioni, in occasione delle premiazioni del Palio “ospitate” durante la manifestazione della banda.

I musicisti erano stanchi, durante le giornate, pronti a correre di qua e di là per seguire tutti gli aspetti organizzativi della kermesse, ma era facile cogliere sui loro visi l’entusiasmo per quella che è – a tutti gli effetti – la celebrazione della rilevanza che la banda cittadina sta assumendo per la comunità.

Sempre più conosciuti, sempre più apprezzati e inclusi in tanti eventi che, durante l’anno, ravvivano il paese: il Centro musicale Carlo Ronzoni è capace di raccontare la passione genuina e contagiosa per la musica.

Queste dunque le loro considerazioni a microfoni spenti: