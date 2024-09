Dopo la festa il bilancio: in due anni Gorla Minore si è innamorata del Palio

«Voglio un applauso stratosferico per i bambini, i ragazzi, gli adolescenti e le famiglie che hanno partecipato a questo Palio, che è durato una settimana, ma sarà capace di restare con noi per sempre”: era un fiume in piena Mauro Elzi, del comitato Palio, quando salendo sul palco allestito al parco Durini domenica 15 settembre dava ufficialmente il via alle premiazioni.

Un entusiasmo che non è apparso fuori le righe, ma capace di raccontare lo stato d’animo di chiunque, a Gorla Minore, si fermi a riflettere su cosa il ritorno del Palio dopo vent’anni abbia rappresentato.

La comunità gorlese è stata infatti capace di accettare l’innovazione della ripartizione del paese in nuovi quattro rioni – maggiormente rispondenti alla nuova connotazione urbanistica e demografica di Gorla – recepire la carica di adrenalina degli organizzatori e rispondere con curiosità e interesse.

Il Comitato Palio ha lavorato a testa bassa e con determinazione, curando dettagli e aspetti burocratici e ha soprattutto contribuito a trasmettere di via in via, con feste, ritrovi, eventi di ogni sorta per reclutare partecipanti di ogni età e scatenare il tifo del resto della popolazione. Accanto a loro volontari, giudici, i quattro capitani – veri trascinatori – e le Amministrazioni Landoni e Ermoni, che si sono succedute mantenendo sempre alta la rilevanza data alla manifestazione.

Domenica 15 settembre, durante l’evento Amusing Park, l’attesa premiazione, che ha visto il rione Desertu salire sul podio, seguito da Barsanela, Üona e Füntanin.

La premiazione, rimandata dallo scorso luglio per permettere alla comunità gorlese di stringersi alla famiglia di Elena Giudici, è stata l’occasione per il sindaco Fabiana Ermoni di ricordare la 14enne, rimasta nel cuore di tutti. Prosegue infatti la raccolta fondi benefica lanciata dai suoi genitori grazie ai commercianti del paese e a tutti coloro che vogliono contribuire a fare del bene ripensando alla ragazza.

A lei sarebbe piaciuto vedere il parco pieno di colori e i suoi amici intenti a festeggiare una competizione che ha unito tutti nelle gare e nelle sfide.

Incisivo il commento del presidente del Palio, Massimo Lavazza, che ha lasciato l’incarico non prima di aver dato, durante tutto il suo mandato, un importante contributo alla manifestazione, sottolineando in ogni occasione i meriti del Palio e omaggiando ciascun gorlese.

«In questo Palio abbiamo potuto toccare con mano la voglia di stare insieme, di metterci in gioco, di ritrovarci a lavorare insieme per un progetto comune. Grande la partecipazione di tutti dei cittadini del nostro paese e questo ha ripagato gli sforzi degli organizzatori, dal Comitato Palio, all’Amministrazione comunale fino ai Capitani dei rioni. Grazie a tutti».

Tra i momenti più belli del Palio 2024 i sorrisi dei bambini immortalati da Valentina Colombi: