Incursione nei boschi dei carabinieri, arrestati due spacciatori a Gorla Minore

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Saronno, della Stazione di Gorla Minore, insieme ai colleghi dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Sicilia, hanno tratto in arresto due cittadini di origini marocchine, irregolari sul territorio nazionale rispettivamente di 38 e 27 anni per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

Come ormai di consueto nel corso dei servizi coordinati dalla Compagnia di Saronno, i Carabinieri, nella giornata del 5 settembre si sono inoltrati nei boschi prospicenti viale Europa del comune di Gorla Maggiore, riuscendo a osservare le attività di spaccio. Limitando le possibilità di fuga dei due malviventi, i carabinieri sono riusciti a bloccarli dopo un breve inseguimento.

Addosso ai due sono state trovati oltre 100 grammi di sostanze stupefacenti di vario tipo – cocaina hashish ed eroina – singolarmente confezionate e pronte per la vendita, oltre che la somma contante di 1055 euro e diversi telefoni cellulari utilizzati per il contatto con gli assuntori oltre che alcuni coltelli e machete e materiale utile al confezionamento.

Durante il servizio è stato smantellato anche un bivacco che i due utilizzavano come base logistica per la preparazione delle dosi da vendere ai clienti. Tutto il materiale recuperato è stato posto sotto sequestro e i due uomini dichiarati in arresto e, dopo le formalità di rito, sono stati processati con rito direttissimo. Per uno è stata disposta la custodia in carcere mentre per il secondo l’obbligo di firma presso gli uffici di polizia.